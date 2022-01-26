Челси намерен подписать защитника Ювентуса

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего игрока заинтересован "Челси", пишет Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "аристократы" рассматривают кандидатуру Сандро в качестве замены Бенджамину Чилуэллу, который до конца сезона выбыл из-за травмы колена.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 19 матчах итальянской Серии А и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.