Ван де Бек близок к переходу в Кристал Пэлас

"Кристал Пэлас" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" по аренде полузащитника Донни Ван де Бека, сообщает Фабрицио Романо. Клубы обсуждают как делить зарплату.

Talks ongoing for Donny van de Beek to Crystal Palace on straight loan. Salary coverage now discussed with Man United. Negotiations in progress. ???????????? #MUFC Patrick Vieira is pushing to have Donny as new midfielder, as revealed yesterday. #CPFC

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" хочет, чтобы "Кристал Пэлас" платил игроку всю зарплату.

Опции выкупа в переговорах нет.

Update on Donny van de Beek. Crystal Palace have submitted straight loan proposal tonight - it's now a direct negotiation with Man United. There are also other clubs interested. ???? #CPFC



Manchester United want full salary paid until June to let him leave - no buy option. #MUFC pic.twitter.com/MUBiTPOuea