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Гвардиола хочет пригласить в Манчестер Сити форварда Ювентуса
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Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Аргентины и туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть Италию на правах свободного агента уже этим летом. Боссы английского "Манчестер Сити" думают предложить футболисту оклад в размере 10 миллионов евро в год. В то же время "Ювентус" желает понизить зарплату Пауло на 15%.
По информации издания La Gazzetta dello Sport, на трансфере страйкера настаивает менеджер "горожан" Хосеп Гвардиола. Также известно, что интерес к 28-летнему футболисту проявляют "Интер", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, ранее он играл за "Палермо". Он забил 111 голов в 276 матчах за "Старую синьору".
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