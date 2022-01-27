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Гвардиола хочет пригласить в Манчестер Сити форварда Ювентуса

Англия
(1 голосов)

Пеп знает, как работать с аргентинцами

Гвардиола хочет пригласить в Манчестер Сити форварда Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины и туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть Италию на правах свободного агента уже этим летом. Боссы английского "Манчестер Сити" думают предложить футболисту оклад в размере 10 миллионов евро в год. В то же время "Ювентус" желает понизить зарплату Пауло на 15%.

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По информации издания La Gazzetta dello Sport, на трансфере страйкера настаивает менеджер "горожан" Хосеп Гвардиола. Также известно, что интерес к 28-летнему футболисту проявляют "Интер", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

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Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, ранее он играл за "Палермо". Он забил 111 голов в 276 матчах за "Старую синьору".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Пауло Дибала
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
27.01.2022 в 13:59
уже 28 лет, охренеть
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