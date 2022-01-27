Фрэнк Лэмпард пройдет второе собеседование в Эвертоне

В четверг, 27 января, английский специалист Фрэнк Лэмпард должен пройти второе собеседование с руководством "Эвертона". Британские СМИ отмечают, что менеджер всерьез заинтересован в трудоустройстве на "Гудисон Парк". Первое собеседование состоялось на прошлой неделе.

Ранее "Эвертон" также вел переговоры с бывшим тренером "Порту" и "Олимпиакоса" Витором Перейрой. Тем не менее, на данный момент боссы "ирисок" не рассматривают его кандидатуру.

Бывший игрок сборной Англии Фрэнк Лэмпард ранее мог возглавить "Кристал Пэлас", "Астон Виллу" или "Норвич" после своего ухода из "Челси".