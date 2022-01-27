Диалло перейдет из Манчестер Юнайтед в Рейнджерс

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло перейдет в "Рейнджерс".

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист перейдет в шотландский клуб на правах аренды до конца сезона. Контракт не будет включать в себя опцию выкупа игрока.

По информации источника, главный тренер английского клуба Ральф Рангник одобрил трансфер и в ближайшее время соглашение будет подписано.

В текущем сезоне 19-летний Диалло сыграл за "МЮ" один матч в Лиге чемпионов против "Янг Бойз" (1:1)