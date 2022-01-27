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Диалло перейдет из Манчестер Юнайтед в Рейнджерс
Игрок будет выступать на правах аренды
Sky Sports
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло перейдет в "Рейнджерс".
По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист перейдет в шотландский клуб на правах аренды до конца сезона. Контракт не будет включать в себя опцию выкупа игрока.
По информации источника, главный тренер английского клуба Ральф Рангник одобрил трансфер и в ближайшее время соглашение будет подписано.
В текущем сезоне 19-летний Диалло сыграл за "МЮ" один матч в Лиге чемпионов против "Янг Бойз" (1:1)
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