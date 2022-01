Официально: Рейнджерс взял в аренду защитника МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло присоединился на правах аренды к "Рейнджерс". Официальные медиа клуба презентовали игрока.

???? #RangersFC are today delighted to announce the loan signing of @Amaddiallo_19 from @manutd until the end of the season.