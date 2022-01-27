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Официально: Рейнджерс взял в аренду защитника МЮ
"Плюшевые мишки" усилились Амадом Диалло
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло присоединился на правах аренды к "Рейнджерс". Официальные медиа клуба презентовали игрока.
???? #RangersFC are today delighted to announce the loan signing of @Amaddiallo_19 from @manutd until the end of the season.— Rangers Football Club (@RangersFC) January 27, 2022
Игрок уедет в Шотландию на полгода и будет выступать под 9 номером.
За основу "Юнайтед" в этом сезоне Амад выходил всего 1 раз. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего ивуарийца в 18 миллионов евро.
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