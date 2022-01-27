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Официально: Рейнджерс взял в аренду защитника МЮ

Англия
(1 голосов)

"Плюшевые мишки" усилились Амадом Диалло

Официально: Рейнджерс взял в аренду защитника МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло присоединился на правах аренды к "Рейнджерс". Официальные медиа клуба презентовали игрока.

Игрок уедет в Шотландию на полгода и будет выступать под 9 номером.

За основу "Юнайтед" в этом сезоне Амад выходил всего 1 раз. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего ивуарийца в 18 миллионов евро.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
28.01.2022 в 00:40
Хіба він захисник?.....
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