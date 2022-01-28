  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Астон Вилла подписала защитника Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Астон Вилла подписала защитника Арсенала

Англия
(1 голосов)

Бирмингем метит в еврокубки?

Официально: Астон Вилла подписала защитника Арсенала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Твиттер "Астон Виллы" презентовал бывшего игрока "Арсенала" Калума Чемберса. 27-летний англичанин подписал контракт на 3.5 года.

У Калума истек контракт с Арсеналом. Он провел в клубе 7 лет, является воспитанником "Саутгемптона".

В этом сезоне Калум провел за "Арсенал" 5 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 12 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Калум Чемберс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...