Официально: Астон Вилла подписала защитника Арсенала

Твиттер "Астон Виллы" презентовал бывшего игрока "Арсенала" Калума Чемберса. 27-летний англичанин подписал контракт на 3.5 года.

It’s an absolute honour to sign for @avfcofficial ???????? I can’t wait to get started and see everyone down Villa Park soon!! #UTV pic.twitter.com/nEdqfEmY7x — Calum Chambers (@CalumChambers95) January 27, 2022

У Калума истек контракт с Арсеналом. Он провел в клубе 7 лет, является воспитанником "Саутгемптона".

В этом сезоне Калум провел за "Арсенал" 5 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 12 миллионов евро.