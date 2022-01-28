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Официально: Астон Вилла подписала защитника Арсенала
Бирмингем метит в еврокубки?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Твиттер "Астон Виллы" презентовал бывшего игрока "Арсенала" Калума Чемберса. 27-летний англичанин подписал контракт на 3.5 года.
It’s an absolute honour to sign for @avfcofficial ???????? I can’t wait to get started and see everyone down Villa Park soon!! #UTV pic.twitter.com/nEdqfEmY7x— Calum Chambers (@CalumChambers95) January 27, 2022
У Калума истек контракт с Арсеналом. Он провел в клубе 7 лет, является воспитанником "Саутгемптона".
В этом сезоне Калум провел за "Арсенал" 5 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 12 миллионов евро.
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