Официально: Астон Вилла подписала защитника Арсенала

Твиттер "Астон Виллы" презентовал бывшего игрока "Арсенала" Калума Чемберса. 27-летний англичанин подписал контракт на 3.5 года.

It’s an absolute honour to sign for @avfcofficial ???????? I can’t wait to get started and see everyone down Villa Park soon!! #UTV pic.twitter.com/nEdqfEmY7x