А был ли он в тени Джеррарда? Сегодня празднует День рождения Джейми Каррагер

Джеймс (Джейми) Ли Данкан Каррагер родился 28 января 1978 года (Бутл, Мерсисайд). Большую часть карьеры провел на позиции защитника, все 17 лет карьеры отыграл за "Ливерпуль", при этом 10 лет являясь вице-капитаном "красных".

Первоначально он играл как левый защитник, однако в 2004-м Рафаэль Бенитес перевел Карру на позицию центрбека. В том сезоне Джейми выиграл свою наивысшую награду, победив в Лиге Чемпионов УЕФА. Также Каррагер выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.

В сборной Англии "Железный человек" (прозвище Каррагера) сыграл 38 матчей.