Уотфорд подписал 24-летнего нигерийца – фанаты не верят, что он может быть настолько юным

24-летний нигерийский футболист Самуэль Калу подписал трудовой договор с английским "Уотфордом". Многие болельщики "шершней" в социальных сетях уже разразились саркастическими комментариями касательно возраста новичка первой команды.

Дело в том, что на большинстве фотографий Калу выглядит явно старше своих лет. Многие даже шутят, что Самуэль – ровесник 74-летнего менеджера "Уотфорда" Роя Ходжсона.

Отметим, что экс-нападающий "Бордо" подписал контракт с англичанами до 2025 года. В текущем сезоне Лиги 1 Калу сыграл в 11 матчах (1 гол и 1 результативная передача).

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"Уотфорд" находится на 19-й строчке (зона вылета) в турнирной таблице АПЛ (20 матчей, 14 очков).