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Уотфорд подписал 24-летнего нигерийца – фанаты не верят, что он может быть настолько юным
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Getty Images / Global Images Ukraine
24-летний нигерийский футболист Самуэль Калу подписал трудовой договор с английским "Уотфордом". Многие болельщики "шершней" в социальных сетях уже разразились саркастическими комментариями касательно возраста новичка первой команды.
Дело в том, что на большинстве фотографий Калу выглядит явно старше своих лет. Многие даже шутят, что Самуэль – ровесник 74-летнего менеджера "Уотфорда" Роя Ходжсона.
Отметим, что экс-нападающий "Бордо" подписал контракт с англичанами до 2025 года. В текущем сезоне Лиги 1 Калу сыграл в 11 матчах (1 гол и 1 результативная передача).
"Уотфорд" находится на 19-й строчке (зона вылета) в турнирной таблице АПЛ (20 матчей, 14 очков).
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