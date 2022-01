Ливерпуль продолжает работу над трансфером вингера Порту

Английский "Ливерпуль" в скором времени подпишет игрока "Порту" Луиса Диаса Маруланду. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время "красные" сделают официальное предложение боссам "драконов" по 25-летнему вингеру португальского гранда.

Таким образом, "Ливерпуль" дает за колумбийца 40 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов. Отметим, что ранее "Порту" отклонил предложение лондонского "Тоттенхэма".

В текущей кампании левый полузащитник сыграл 28 матчей за "Порту" во всех соренвнованиях, забил 16 голов и оформил 5 результативных передач.

Liverpool will submit an official bid in the coming hours for Luís Diaz - he’s top of LFC scouting list. €40m guaranteed plus easy bonuses around €20m plus €5m difficult bonuses. ???? #LFC



Salary now discussed with agent. Tottenham opening bid was turned down by FC Porto. pic.twitter.com/lmqIOnKjMK