  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль продолжает работу над трансфером вингера Порту
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль продолжает работу над трансфером вингера Порту

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Красные" на связи

Ливерпуль продолжает работу над трансфером вингера Порту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Ливерпуль" в скором времени подпишет игрока "Порту" Луиса Диаса Маруланду. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время "красные" сделают официальное предложение боссам "драконов" по 25-летнему вингеру португальского гранда.

Таким образом, "Ливерпуль" дает за колумбийца 40 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов. Отметим, что ранее "Порту" отклонил предложение лондонского "Тоттенхэма".

В текущей кампании левый полузащитник сыграл 28 матчей за "Порту" во всех соренвнованиях, забил 16 голов и оформил 5 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Порту Луис Диас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...