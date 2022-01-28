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Рой Ходжсон: Моя цель — помочь Уотфорду остаться в Премьер-лиге
Задача не из легких
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Уотфорда" Рой Ходжсон назвал свою главную цель в новом клубе.
"У меня есть 5 месяцев. Моя цель — помочь клубу остаться в Премьер-лиге, и я более чем счастлив сделать это с игроками, которые уже здесь в моем распоряжении. Если руководство решится на трансферы, то мы рассмотрим потенциальных новичков. Но я не буду стучать в двери боссов клуба и требовать усиление.
Никто не хочет вылетать из АПЛ: мы не хотим, тренеры не хотят, владельцы не хотят, игроки не хотят. Мы в лучшей лиге мира — вот где мы хотим остаться, и мы знаем, что единственный способ сделать это — играть хорошо и побеждать в матчах. Давайте поработаем, поразмыслим, как мы собираемся сделать это и стать лучшей командой", – приводит слова специалиста Sky Sports.
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