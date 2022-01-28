Тоттенхэм и Арсенал хотят арендовать Кулушевски у Ювентуса

"Арсенал" и "Тоттенхэм" являются основными претендентами на полузащитника "Ювентуса" Деяна Кулушевски. Лондонские клубы готовы взять игрока в аренду, пишет Sky Sports.

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Напомним, что Кулушевски с 2020 года играет за "Ювентус". Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне 21-летний швед сыграл в 27 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.