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Барселона и Ювентус заинтересованы в подписании форварда Арсенала
Лондонский клуб получил официальные запросы об аренде Обамеянга
Faisal HQ
По информации The Athletic, "Барселона" и "Ювентус" хотят арендовать Пьера-Эмерика Обамеянга до конца сезона. Ранее форвард уже успел отвергнуть предложение "Аль-Хиляля" из-за желания остаться в Европе.
После срыва сделки с саудовским клубом, европейские гранды начали контактировать с "Арсеналом". Главные факторы преткновения в переговорах – зарплата габонца, а также продолжительность арендного соглашения.
Оба клуба уже давно следят за Обамеянгом, и являются поклонниками его таланта и профессионализма. Их не смущает его недавний конфликт с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.
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