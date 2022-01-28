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Барселона и Ювентус заинтересованы в подписании форварда Арсенала

Англия
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Лондонский клуб получил официальные запросы об аренде Обамеянга

Барселона и Ювентус заинтересованы в подписании форварда Арсенала

Faisal HQ

UA-Футбол
Новина українською

По информации The Athletic, "Барселона" и "Ювентус" хотят арендовать Пьера-Эмерика Обамеянга до конца сезона. Ранее форвард уже успел отвергнуть предложение "Аль-Хиляля" из-за желания остаться в Европе.

После срыва сделки с саудовским клубом, европейские гранды начали контактировать с "Арсеналом". Главные факторы преткновения в переговорах – зарплата габонца, а также продолжительность арендного соглашения.

Оба клуба уже давно следят за Обамеянгом, и являются поклонниками его таланта и профессионализма. Их не смущает его недавний конфликт с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамейянг
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