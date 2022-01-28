Барселона и Ювентус заинтересованы в подписании форварда Арсенала

По информации The Athletic, "Барселона" и "Ювентус" хотят арендовать Пьера-Эмерика Обамеянга до конца сезона. Ранее форвард уже успел отвергнуть предложение "Аль-Хиляля" из-за желания остаться в Европе.

После срыва сделки с саудовским клубом, европейские гранды начали контактировать с "Арсеналом". Главные факторы преткновения в переговорах – зарплата габонца, а также продолжительность арендного соглашения.

Оба клуба уже давно следят за Обамеянгом, и являются поклонниками его таланта и профессионализма. Их не смущает его недавний конфликт с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.