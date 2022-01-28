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ПСЖ обсуждает с Рашфордом возможный переход
Замена для Мбаппе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" общается с нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рашфордом, сообщает журналист Адриен Гренье. Стороны обсуждают возможный переход.
???? Le PSG est toujours en contact avec Marcus Rashford en vue du prochain mercato estival — il était déjà ciblé l’été dernier en cas de départ de Kylian Mbappé et était séduit par l’idée de venir à Paris. ???????????????????????????? @FabriceHawkins— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 27, 2022
Cette information est confirmée par @AbdellahBoulma.
"ПСЖ" и нападающий уже контактировали прошлым летом на случай ухода Килиана Мбаппе. Слова Адриена основываются на подтвержденной журналистом ФИФА и sport.ft Абдалла Боулумом информации.
Сообщается, что футболист не отбрасывал возможный трансфер и был польщен возможностью перехода.
В этом сезоне Маркус провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 85 миллионов евро.
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