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ПСЖ обсуждает с Рашфордом возможный переход

Англия
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Замена для Мбаппе

ПСЖ обсуждает с Рашфордом возможный переход

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" общается с нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рашфордом, сообщает журналист Адриен Гренье. Стороны обсуждают возможный переход.

"ПСЖ" и нападающий уже контактировали прошлым летом на случай ухода Килиана Мбаппе. Слова Адриена основываются на подтвержденной журналистом ФИФА и sport.ft Абдалла Боулумом информации.

Сообщается, что футболист не отбрасывал возможный трансфер и был польщен возможностью перехода.

В этом сезоне Маркус провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 85 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд ПСЖ
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