ПСЖ обсуждает с Рашфордом возможный переход

"ПСЖ" общается с нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рашфордом, сообщает журналист Адриен Гренье. Стороны обсуждают возможный переход.

???? Le PSG est toujours en contact avec Marcus Rashford en vue du prochain mercato estival — il était déjà ciblé l’été dernier en cas de départ de Kylian Mbappé et était séduit par l’idée de venir à Paris. ???????????????????????????? @FabriceHawkins



Cette information est confirmée par @AbdellahBoulma. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 27, 2022

"ПСЖ" и нападающий уже контактировали прошлым летом на случай ухода Килиана Мбаппе. Слова Адриена основываются на подтвержденной журналистом ФИФА и sport.ft Абдалла Боулумом информации.

Сообщается, что футболист не отбрасывал возможный трансфер и был польщен возможностью перехода.

В этом сезоне Маркус провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 85 миллионов евро.