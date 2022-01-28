Ливерпуль может продать двух игроков ради покупки вингера Порту

"Ливерпуль" может продать Дивока Ориги и Такуми Минамино ради покупки Луиса Диаса из "Порту".

Бельгиец, герой матча полуфинала Лиги Чемпионов против "Барселоны", интересен "Аталанте" и "Ньюкасл Юнайтед". В этом сезоне Ориги, боровшийся с травмами, сыграл в 10 матчах и забил 5 голов. Контракт игрока истекает уже этим летом, однако у клуба есть опция продления еще на год.

Такуми Минамино, не сыгравший в этом сезоне АПЛ ни разу в стартовом составе, также может быть продан, сообщает The Athletic. "Ливерпуль" оценивает японского нападающего в 20 миллионов фунтов. Среди заинтересованных клубов – "Лидс Юнайтед" и "Монако".