Барселона отказалась от покупки Стерлинга после встречи с ним

"Барселона" передумала подписывать нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и предпочла Феррана Торреса после личной встречи с англичанином, сообщает Diario Sport. Игрок не впечатлил спортивного директора Матеу Алемани.

Сообщается, что в преддверии январского трансферного окна "Барселона" усердно работала над улучшением атаки. В шортлисте было несколько имен, но Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" был приоритетом. Спортивный директор "Барсы" Матеу Алемани рассказал о возможной сделке, но сначала хотел встретиться с игроком.

Впечатления от встречи, были далеки от того, что, по его мнению, нужно было "Барсе" в тот момент. Помимо несомненного таланта Стерлинга, казалось, что игрок сборной Англии будет испытывать проблемы с приспособлением к жизни на "Камп Ноу".

Когда он представлял свой отчет Хави, он сказал, что Стерлинг будет инородным телом в "Барселоне", и рекомендовал клубу не доводить его подписание до конца.

Напомним, что в результате был подписан Ферран Торрес, который стал альтернативой Рахиму. После перехода нападающий провел 3 матча за "Барселону", забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.