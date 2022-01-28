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Барселона отказалась от покупки Стерлинга после встречи с ним

Англия
(2 голосов)

Спортивный директор "сине-гранатовых" посчитал, что это не то, что нужно

Барселона отказалась от покупки Стерлинга после встречи с ним

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" передумала подписывать нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и предпочла Феррана Торреса после личной встречи с англичанином, сообщает Diario Sport. Игрок не впечатлил спортивного директора Матеу Алемани.

Сообщается, что в преддверии январского трансферного окна "Барселона" усердно работала над улучшением атаки. В шортлисте было несколько имен, но Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" был приоритетом. Спортивный директор "Барсы" Матеу Алемани рассказал о возможной сделке, но сначала хотел встретиться с игроком.

Впечатления от встречи, были далеки от того, что, по его мнению, нужно было "Барсе" в тот момент. Помимо несомненного таланта Стерлинга, казалось, что игрок сборной Англии будет испытывать проблемы с приспособлением к жизни на "Камп Ноу".

Когда он представлял свой отчет Хави, он сказал, что Стерлинг будет инородным телом в "Барселоне", и рекомендовал клубу не доводить его подписание до конца.

Напомним, что в результате был подписан Ферран Торрес, который стал альтернативой Рахиму. После перехода нападающий провел 3 матча за "Барселону", забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Барселона Рахим Стерлинг Манчестер Сити Ферран Торрес
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
28.01.2022 в 20:22
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