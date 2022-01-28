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Атлетико заинтересован в подписании игрока сборной Польши

Англия
(1 голосов)

"Астон Вилла" сопротивляется продаже основного игрока

Атлетико заинтересован в подписании игрока сборной Польши

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мэтти Кэш, игрок "Астон Виллы", интересен мадридскому "Атлетико". Испанский клуб ищет игрока на замену Кирану Триппье, перешедшему недавно в "Ньюкасл" за 12 миллионов фунтов. 24-летний исполнитель сборной Польши составит конкуренцию Шиме Врсалько на правом фланге обороны.

"Астон Вилла", по информации The Athletic, сопротивляется продаже игрока основного состава. С момента назначения Стивена Джеррарда главным тренером, Кэш начинал все матчи в старте.

Мэтти Кэш, оценивающийся порталом Transfermarkt в 22 миллиона евро, сыграл в 21 матче АПЛ в этом сезоне и забил 1 гол.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Атлетико (Мадрид) Мэтти Кэш
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