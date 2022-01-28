Атлетико заинтересован в подписании игрока сборной Польши

Мэтти Кэш, игрок "Астон Виллы", интересен мадридскому "Атлетико". Испанский клуб ищет игрока на замену Кирану Триппье, перешедшему недавно в "Ньюкасл" за 12 миллионов фунтов. 24-летний исполнитель сборной Польши составит конкуренцию Шиме Врсалько на правом фланге обороны.

"Астон Вилла", по информации The Athletic, сопротивляется продаже игрока основного состава. С момента назначения Стивена Джеррарда главным тренером, Кэш начинал все матчи в старте.

Мэтти Кэш, оценивающийся порталом Transfermarkt в 22 миллиона евро, сыграл в 21 матче АПЛ в этом сезоне и забил 1 гол.