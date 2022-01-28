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Атлетико хочет купить защитника Астон Виллы
Замена Триппьеру в долгосрочной перспективе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Атлетико" Мадрид контактировал с окружением правого защитника "Астон Виллы" Мэтти Кэша, сообщает Sky Sports. Скорее всего, клуб сделает предложение по 24-летнему поляку летом.
Сообщается, что защитник привлек внимание испанского гранда стабильно сильным выступлением в Премьер-лиге за "Бирмингемцев".
Футболист подписал 5-летний контракт с "Астон-Виллой" летом 2020 при переходе из "Ноттингем Форрест".
Напомним, что в четверг, 27 января, "Астон Вилла" подписала Калума Чемберса из "Арсенала", который часть карьеры выступал на позиции правого защитника.
В этом сезоне Мэтти провел за "Астон Виллу" 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает фулбека в 22 миллиона евро.
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