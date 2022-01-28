  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Атлетико хочет купить защитника Астон Виллы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико хочет купить защитника Астон Виллы

Англия
(1 голосов)

Замена Триппьеру в долгосрочной перспективе

Атлетико хочет купить защитника Астон Виллы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Атлетико" Мадрид контактировал с окружением правого защитника "Астон Виллы" Мэтти Кэша, сообщает Sky Sports. Скорее всего, клуб сделает предложение по 24-летнему поляку летом.

Сообщается, что защитник привлек внимание испанского гранда стабильно сильным выступлением в Премьер-лиге за "Бирмингемцев".

Футболист подписал 5-летний контракт с "Астон-Виллой" летом 2020 при переходе из "Ноттингем Форрест".

Напомним, что в четверг, 27 января, "Астон Вилла" подписала Калума Чемберса из "Арсенала", который часть карьеры выступал на позиции правого защитника.

В этом сезоне Мэтти провел за "Астон Виллу" 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает фулбека в 22 миллиона евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Атлетико (Мадрид) Мэтти Кэш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...