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Шанс для Зинченко. Уокер получил 3-х матчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов
Все из-за ничего не решающего матча с "Лейпцигом"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер был дисквалифицирован на 3 игры в Лиге Чемпионов, сообщает Independent со ссылкой на УЕФА. Защитник за 8 минут до конца встречи пнул нападающего "Лейпцига".
Инцидент имел место в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, в матче против "Лейпцига". "Манчестер Сити" уступал в счете 2:1 и Кайл дал выход своим эмоциям, пнув нападающего "Лейпцига" Андре Силву.
Удаление Уокера может дать шанс Зинченко в матчах 1/8 Лиги чемпионов против "Спортинга" и, в случае прохода "горожан", на матч в ¼. Место Кайла справа в защите займет Канселу, а Александр сыграет на своем привычном месте – слева в обороне.
Пеп ещё после матча прокомментировал удаление следующим образом: "Красная карточка причиняет нам боль, особенно в 1/8 финала. Кайл Уокер — важный игрок для нас, и нет необходимости терять его таким образом. Я надеюсь, что это его научит".
Со "Спортингом" "Манчестер Сити" предстоит сыграть 15 февраля и 3 марта. Первый матч пройдет в гостях. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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