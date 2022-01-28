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Шанс для Зинченко. Уокер получил 3-х матчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов

Англия
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Все из-за ничего не решающего матча с "Лейпцигом"

Шанс для Зинченко. Уокер получил 3-х матчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер был дисквалифицирован на 3 игры в Лиге Чемпионов, сообщает Independent со ссылкой на УЕФА. Защитник за 8 минут до конца встречи пнул нападающего "Лейпцига".

Инцидент имел место в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, в матче против "Лейпцига". "Манчестер Сити" уступал в счете 2:1 и Кайл дал выход своим эмоциям, пнув нападающего "Лейпцига" Андре Силву.

Удаление Уокера может дать шанс Зинченко в матчах 1/8 Лиги чемпионов против "Спортинга" и, в случае прохода "горожан", на матч в ¼. Место Кайла справа в защите займет Канселу, а Александр сыграет на своем привычном месте – слева в обороне.

Пеп ещё после матча прокомментировал удаление следующим образом: "Красная карточка причиняет нам боль, особенно в 1/8 финала. Кайл Уокер — важный игрок для нас, и нет необходимости терять его таким образом. Я надеюсь, что это его научит".

Со "Спортингом" "Манчестер Сити" предстоит сыграть 15 февраля и 3 марта. Первый матч пройдет в гостях. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Кайл Уокер Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
independent.co.uk

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