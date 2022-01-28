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Лэмпард возглавит Эвертон. Достигнуто соглашение между сторонами

Англия
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(1 голосов)

Следим за возвращением Лэмпса в Премьер-лигу

Лэмпард возглавит Эвертон. Достигнуто соглашение между сторонами

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Эвертон" объявит о назначении Фрэнка Лэмпарда главным тренером в ближайшие несколько часов а соглашение между сторонами уже достигнуто, сообщает The Athletic и Фабрицио Романо. Легенда АПЛ и бывший менеджер "Челси" ждет последнего слова от "ирисок".

Сообщается, что Фрэнк сильно заинтересован в работе и ждет окончательного подтверждения из офиса "Эвертона", чтобы отправиться этой же ночью подписать контракт.

У Лэмпарда было уже два собеседования с руководством "ирисок", последнее – в четверг, 27 января.

Ранее сообщалось, что на пост также рассматривается бывший тренер "Порту" и "Олимпиакоса" Витор Перейра. Тем не менее, на данный момент боссы "ирисок" не рассматривают его кандидатуру.

Напомним, что Фрэнк без работы с января прошлого угода, после своего увольнения из "Челси". В последнее время он мог возглавить сразу несколько клубов, среди которых "Кристал Пэлас", "Астон Вилла" и "Норвич".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон)
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
28.01.2022 в 23:30
Якщо він рік не байдикував, а вчився, то може й буде діло. Ніхто не каже про єврокубки, головне не вилетіти.
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