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Лэмпард возглавит Эвертон. Достигнуто соглашение между сторонами
Следим за возвращением Лэмпса в Премьер-лигу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Эвертон" объявит о назначении Фрэнка Лэмпарда главным тренером в ближайшие несколько часов а соглашение между сторонами уже достигнуто, сообщает The Athletic и Фабрицио Романо. Легенда АПЛ и бывший менеджер "Челси" ждет последнего слова от "ирисок".
Frank Lampard set to be appointed as new Everton manager. Full agreement reached now. It’s done and sealed. ???????????????????????????????? #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022
Club decision made tonight after conversations with Frankie, Vitor Pereira and Duncan Ferguson.
Confirmed as @SamWallaceTel @ElBobble also reported tonight. pic.twitter.com/FLei2x7OUQ
Сообщается, что Фрэнк сильно заинтересован в работе и ждет окончательного подтверждения из офиса "Эвертона", чтобы отправиться этой же ночью подписать контракт.
У Лэмпарда было уже два собеседования с руководством "ирисок", последнее – в четверг, 27 января.
Ранее сообщалось, что на пост также рассматривается бывший тренер "Порту" и "Олимпиакоса" Витор Перейра. Тем не менее, на данный момент боссы "ирисок" не рассматривают его кандидатуру.
Напомним, что Фрэнк без работы с января прошлого угода, после своего увольнения из "Челси". В последнее время он мог возглавить сразу несколько клубов, среди которых "Кристал Пэлас", "Астон Вилла" и "Норвич".
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