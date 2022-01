Лэмпард возглавит Эвертон. Достигнуто соглашение между сторонами

"Эвертон" объявит о назначении Фрэнка Лэмпарда главным тренером в ближайшие несколько часов а соглашение между сторонами уже достигнуто, сообщает The Athletic и Фабрицио Романо. Легенда АПЛ и бывший менеджер "Челси" ждет последнего слова от "ирисок".

Frank Lampard set to be appointed as new Everton manager. Full agreement reached now. It's done and sealed.



Club decision made tonight after conversations with Frankie, Vitor Pereira and Duncan Ferguson.



