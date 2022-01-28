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Кристенсен хочет получать 10 миллионов евро в год по новому контракту в Челси, не меньше
У полуфиналиста Евро высокие запросы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен уже отклонил несколько предложений о продлении контракта. "Бавария" внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста, сообщает SkySports.de.
Игрока не устраивает предлагаемая клубом зарплата – 7.5 миллионов евро. Сейчас Андреас получает в "Челси" 5 миллионов евро в год. Датчанин хочет повышение по новому соглашению до 10.
"Бавария" же сильно заинтересована в трансфере из-за будущего ухода Никласа Зюле, который отказался продлевать контракт и недоволен отношением к себе со стороны клуба.
Напомним, что контракт Кристенсена истекает следующим летом.
Также известно об интересе "Боруссии" Дортмунд, но клуб вряд ли позволит себе подобный трансфер.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Барселона", а "Бавария" может отдать предпочтение Антонио Рюдигеру, у которого также истекает соглашение.
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