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Ливерпуль оформил трансфер колумбийского вингера за 60 млн евро
Новичок для Клоппа и трансферный рекорд для бывшего клуба игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Порту" Луис Диас все-таки станет игроком "Ливерпуля". Об этом сообщает Николо Скиря в своем Твиттере.
“Мерсисайдцы” активно интересовались игроком в течение этого трансферного окна, однако недавно уменьшили свою активность. Правда, потом все-таки вернулись к варианту с Луисом, который подпишет контракт на пять лет.
Между футболистом и клубом идут финальные переговоры по личному контракту, которые станут завершающим этапом перехода.
Сумма трансфера составит 60 миллионов евро с бонусами. В то же время аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего колумбийца в 40 млн евро.
Отметим, что для “Порту” трансфер Диаса станет самым дорогим в истории. Пока рекордсменом является Эдер Милитао, за которого "Реал" в 2019-м заплатил 50 млн евро.
Также добавим, что в этом сезоне на счету Луиса 16 голов и шесть ассистов в 28 матчах за "драконов". Он дважды в этом сезоне встречался с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов, однако за 180 минут не совершил ни одного результативного действия.
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