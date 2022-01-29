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Не нужен Конте? Тоттенхэм отправит своего полузащитника в чемпионат Франции

Англия
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Аргентинец редко играет в составе нового тренера

Не нужен Конте? Тоттенхэм отправит своего полузащитника в чемпионат Франции

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Полузащитник "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо близок к уходу из клуба. Как сообщает L’Equipe, аргентинец во второй части сезона будет выступать в составе французского "Лиона".

Правда, в составе “львов” Ло Чельсо гарантированно проведет время только до лета, ведь опции выкупа в контракте не будет предусмотрено. Клубы разделят между собой зарплату игрока. Но окончательное слово будет именно за Джовани.

Отметим, что сейчас полузащитник находится в расположении сборной Аргентины, у которой запланирован матч отбора на Чемпионат мира 2 февраля. Трансферное окно закрывается 31 января.

Фабрицио Романо сообщал, что "Вильярреал" был заинтересован в аренде Ло Чельсо. Напомним, что аргентинец ранее выступал и в чемпионате Испании (“Бетис”), и в чемпионате Франции (ПСЖ).

В этом сезоне на счету Джовани 19 матчей во всех турнирах, однако в среднем он проводит на поле 48 минут. В том числе в поединках АПЛ на его счету всего 233 минуты и только две игры со старта.

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В статье: Антонио Конте Лион Тоттенхэм (Лондон) Ло Чельсо
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Источник:
L'equipe

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