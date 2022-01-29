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Манчестер Юнайтед договорился сразу с тремя клубами об аренде Ван де Бека

Англия
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Окончательное слово будет за игроком

Манчестер Юнайтед договорился сразу с тремя клубами об аренде Ван де Бека

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек скорее всего вторую часть сезона проведет не на "Олд Траффорд". Как сообщает Manchester Evening News, "манкунианцы" согласовали детали аренды полузащитника сразу с тремя клубами.

Среди претендентов на нидерландца есть “Кристал Пелас”, еще один клуб АПЛ и неанглийская команда. Окончательное слово будет за игроком: либо ван де Бек выберет один из трех вариантов, либо и дальше останется в МЮ.

"Красные дьяволы" хотят, чтобы новый клуб Донни полностью закрыл его зарплату, которая составляет 144 тысяч евро в неделю. Также, в зависимости от ситуации, "Ман Юнайтед" потребует компенсации за полугодовую аренду.

После последнего на данный момент матча манкунианцев ван де Бек тренировался в Амстердаме. А уже сегодня, 29 января, подопечные Рангника (и Донни тоже) после пяти дней выходных должны собраться на базе в Кэррингтоне для возобновления занятий.

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В статье: Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
Manchester Evening News

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