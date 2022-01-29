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Манчестер Юнайтед договорился сразу с тремя клубами об аренде Ван де Бека
Окончательное слово будет за игроком
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек скорее всего вторую часть сезона проведет не на "Олд Траффорд". Как сообщает Manchester Evening News, "манкунианцы" согласовали детали аренды полузащитника сразу с тремя клубами.
Среди претендентов на нидерландца есть “Кристал Пелас”, еще один клуб АПЛ и неанглийская команда. Окончательное слово будет за игроком: либо ван де Бек выберет один из трех вариантов, либо и дальше останется в МЮ.
"Красные дьяволы" хотят, чтобы новый клуб Донни полностью закрыл его зарплату, которая составляет 144 тысяч евро в неделю. Также, в зависимости от ситуации, "Ман Юнайтед" потребует компенсации за полугодовую аренду.
После последнего на данный момент матча манкунианцев ван де Бек тренировался в Амстердаме. А уже сегодня, 29 января, подопечные Рангника (и Донни тоже) после пяти дней выходных должны собраться на базе в Кэррингтоне для возобновления занятий.
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