“Английский Луческу”. Рой Ходжсон и его неутомимая жажда к тренерской работе

Тренерская карьера Роя Ходжсона длится 46 лет. 16 клубов в шести разных странах (“Уотфорд” стал 17-м), четыре национальных сборных, семь чемпионских титулов в Скандинавии, два финала Кубка УЕФА/Лиги Европы, больше 1200 матчей в качестве главного тренера – но никаких признаков усталости.

Ходжсон никогда не боялся сложных вызовов. Все началось в Швеции, когда он в 1976 году возглавил “Хальмстад” (на три года раньше Хайнкеса и Луческу). “Хальмстад” только по разнице мячей смог избежать вылета в предыдущем сезоне и считался главным аутсайдером лиги. Ходжсон перешел на четверку защитников, призывал своих игроков выше встречать мяч и быстро переходить в атаку, используя длинные передачи. В первом сезоне с Ходжсоном “Хальмстад” выиграл чемпионат.

Никто не ждет от “Уотфорда” борьбы за чемпионский титул в следующем сезоне. И вполне вероятно, что летом “Уотфорд” снова сменит тренера. Но “Уотфорду” в данный момент нужен именно такой тренер, как Ходжсон. Он умеет спасать клубы от вылета и ставить организованный и продуманный футбол даже самым хаотичным командам.

Рою Ходжсону 74, и в ближайшем матче АПЛ он обновит свой же рекорд самого возрастного тренера в истории лиги. Когда он возглавил “Кристал Пэлас” в 2017-м году, то на первой встрече с футболистами рассказывал о важности этого клуба для своего футбольного становления, как он мальчишкой в 1950-х добирался на “Селхерст Парк” на троллейбусе и платил шестипенсовик, чтобы попасть на стоячую трибуну. После завершения своей ностальгической речи Ходжсон покинул раздевалку, и некоторые футболисты недоуменно переглянулись. “Что такое троллейбус?”, – спросил кто-то. Не все знали и о существовании шестипенсовика. Некоторые удивлялись, почему он стоял на трибуне, вместо того, чтобы сидеть.

Да, по меркам современного футбола Ходжсон очень стар, но глупо говорить о нем как о каком-то динозавре. Он разбирается в данных и аналитике, доверяет современной спортивной психологии и физиологии. Но базовые требования тренерской работы, по убеждению Ходжсона, не меняются все 46 лет его карьеры – это управление людьми, способность добиваться от них максимума и работа над превращением индивидуальностей в командных игроков.

The work has already begun ???? pic.twitter.com/3fVW84Muay — Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022

“Когда он появился у нас были большие проблемы, все казалось беспросветным. Он не паниковал. Он был спокоен и сделал нас спокойными. Катастрофа была предотвращена в самое важное время. Он нас спас”.

Так могли прозвучать слова владельцев “Фулхэма”, “Вест Бромвича” или “Кристал Пэлас”, которых Ходжсон спас от вылета, но на самом деле это резюме работы Ходжсона от Массимо Моратти, экс-президента “Интера”, где Ходжсон проработал два года в конце 90-х.

Ходжсон производит впечатление пожилого и образованного английского джентльмена. Он и есть такой. Ходжсон честен и прямолинеен – как с футболистами, так с журналистами; его не интересуют “игры разума”. Тренер “Уотфорда” свободно говорит на итальянском, французском, немецком и шведском, много читает, увлекается искусством и архитектурой. Ходжсон ценит самообразование. Известно, что вместо того, чтобы посмотреть вживую матч сборной Исландии, будущего соперника Англии в 1/8 Евро-2016, Ходжсон поехал на экскурсию со своим помощником в Париж.

Но Ходжсона не назовешь мягким тренером. Иначе на него не было бы спроса в его 74 года в самой требовательной лиге мира. Ходжсон жесткий и бескомпромиссный. Это более всего проявляется в его тренировках. Его почерк – очень хорошо обученная защита и простота в атаке. Этого можно достичь только долгим, однообразным трудом на тренировочных занятиях.

Футболисты называют его занятия монотонными, скучными, повторяющимися, но одновременно с этим – эффективными. Для Ходжсона тренировки футболистов – это как актерские репетиции перед выступлением. Он фокусируются на ситуациях 11 на 11, на которых отрабатываются всевозможные варианты игры. Если что-то идет не так, Ходжсон останавливает упражнение и требует начинать все с начала. Движения должны быть настолько заучены, чтобы игроки инстинктивно проявляли их в матчах. Каждый игрок должен понимать свою роль на поле в определенной ситуации. Структура игры и организация – сильная сторона Ходжсона. Он ценит красоту и артистизм в игре, и никогда не сковывал творческий потенциал футболистов атаки. Но организация и работа без мяча – об этом забывать нельзя. “Когда я шел вперед, то всегда знал, что буду делать, если потеряю мяч”, – рассказывает экс-вингер “Кристал Пэлас” Эндрос Таунсенд.

Вероятно, этих качеств мало для управления большим клубом или сборной. Главный провал в карьере Ходжсона – это его 191 день во главе “Ливерпуля”. Все было не так. Ходжсон и “Ливерпуль” просто органически не подходили друг другу. Скромность, бесхитростная прямота и незатейливость Ходжсона были неуместны в клубе, который настолько гордится своей историей. Победу над “Трабзонспором”, которая вывела “Ливерпуль” в группу Лиги Европы, он назвал “большим европейским вечером”, когда у него спросили, есть ли где-то атмосфера подобна “Энфилду”, он ответил: “Конечно, Сан-Сиро и Олд Траффорд превосходны”. Трансферы, игра команды, результаты – все было просто ужасно.

Сборная Англии под его руководством вышла в четвертьфинал Евро-2012, что считалось нормальным результатом, но не смогла выйти из группы на ЧМ-2014, а не Евро-2016 проиграла Исландии в 1/8.

Гламурные, известные футболисты больших клубов и сборных не любят, когда их уровень принижают или ставят под сомнение. Полузащитник “Фулхэма” Саймон Дэвис вспоминает, как на видеозанятии, посвященному предстоящему матчу против “Шахтера” в 1/16 Лиги Европы Ходжсон сказал: “Ребята, лучше скажу вам это сейчас. Вам нужно быть готовыми к тому, что в этих матчах вы иногда будете выглядеть примитивно”. Дэвис недоумевал: “Какого черта? Мы же не будем играть против Барселоны или Месси”. Но потом он показал нам некоторые нарезки, и мы были поражены “Господи, они действительно играют хорошо”.

В “Ливерпуле” это просто не могло работать.

Ходжсон расцветает в других условиях, под другим давлением. Когда он вместе со своим верным помощником Реем Левингтоном принял “Фулхэм” в 2007 году, команда была на 18-м месте с 15 очками после 20 игр. С Ходжсоном они проиграла девять раз, но смогли набрать 22 очка, победив четыре раза в последних пяти турах, и спаслись в последней игре, опередив “Рединг” по разнице мячей. В следующем году “Фулхэм” занял седьмое место в чемпионате, через сезон, начав выступления в Лиги Европы с квалификации против литовского клуба “Ветра”, дошел до финала, обыграв на своем пути “Шахтер”, “Ювентус”, ”Вольфсбург” и “Гамбург”.

После неудачи с “Ливерпулем” следующим клубом Ходжсона был “Вест Бромвич”. Он принял “дроздов” за 12 туров до финиша на четвертом с конца месте. Пять побед (в том числе и над “Ливерпулем”) и пять ничьих подняли клуб на 11 позицию, восемь очков от зоны вылета. В следующем сезоне – комфортное десятое место.

После его работы в сборной Англии и знаменитых слов “я не знаю, что здесь делаю” на последней пресс-конференции Евро-2016 многие поставили крест на тренерской карьере Ходжсона. Но он снова взялся за невозможное. “Кристал Пэлас” уволил Франка де Бура после четырех поражений и ни одного забитого гола, с Ходжсоном команда еще три раза проиграла, ни разу не забив. Но после октябрьской международной паузы дела “Пэлас” пошли вверх, и в итоге “орлы” закончили чемпионат на 11-м месте. Следующие три года в “Кристал Пэлас” – синоним стабильности: 12, 14 и снова 14 место.

“Уотфорд” – единственная профессиональная команда в Англии, не сыгравшая еще ни одного матча на ноль в сезоне 2021/22. Поражение “Норвичу” в последнем туре было просто удручающим – грубые ошибки в обороне, индивидуализм в атаке. Раньери не удалось слепить из космополитического и разношерстного состава “Уотфорда” внятное целое. Вызов, за который с радостью взялся Ходжсон.

“Работа тренера – это садистское удовольствие, – говорит 74-летний специалист. – Страдания не прекращаются никогда. Многие молодые тренеры, которые уважают меня за долголетие в профессии, часто спрашивают, становится ли тренерство с годами легче? Можно ли отдохнуть во время матчей? Смотреть на вещи немного отдаленно, в философской перспективе? Трагедия состоит в том, что я им говорю “нет, все только хуже”. Когда вы поднялись на первую ступеньку лестницы, вам легче пережить те моменты, когда ваша нога соскальзывает, и приходится начинать все сначала. Если вы поднимаетесь наверх, все, что вы видите – это путь вниз. Вы не видите ступенек вверх”.

Дело не в деньгах, хотя Ходжсон может получить семизначный бонус за спасение “Уотфорда”. Простая радость от работы с игроками, обучение их коллективному футболу – это то, что мотивирует 74-летнего тренера. Его неутомимой энергии можно только позавидовать.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine