“Английский Луческу”. Рой Ходжсон и его неутомимая жажда к тренерской работе

Тренерская карьера Роя Ходжсона длится 46 лет. 16 клубов в шести разных странах (“Уотфорд” стал 17-м), четыре национальных сборных, семь чемпионских титулов в Скандинавии, два финала Кубка УЕФА/Лиги Европы, больше 1200 матчей в качестве главного тренера – но никаких признаков усталости.

Ходжсон никогда не боялся сложных вызовов. Все началось в Швеции, когда он в 1976 году возглавил “Хальмстад” (на три года раньше Хайнкеса и Луческу). “Хальмстад” только по разнице мячей смог избежать вылета в предыдущем сезоне и считался главным аутсайдером лиги. Ходжсон перешел на четверку защитников, призывал своих игроков выше встречать мяч и быстро переходить в атаку, используя длинные передачи. В первом сезоне с Ходжсоном “Хальмстад” выиграл чемпионат.

Никто не ждет от “Уотфорда” борьбы за чемпионский титул в следующем сезоне. И вполне вероятно, что летом “Уотфорд” снова сменит тренера. Но “Уотфорду” в данный момент нужен именно такой тренер, как Ходжсон. Он умеет спасать клубы от вылета и ставить организованный и продуманный футбол даже самым хаотичным командам.

Рою Ходжсону 74, и в ближайшем матче АПЛ он обновит свой же рекорд самого возрастного тренера в истории лиги. Когда он возглавил “Кристал Пэлас” в 2017-м году, то на первой встрече с футболистами рассказывал о важности этого клуба для своего футбольного становления, как он мальчишкой в 1950-х добирался на “Селхерст Парк” на троллейбусе и платил шестипенсовик, чтобы попасть на стоячую трибуну. После завершения своей ностальгической речи Ходжсон покинул раздевалку, и некоторые футболисты недоуменно переглянулись. “Что такое троллейбус?”, – спросил кто-то. Не все знали и о существовании шестипенсовика. Некоторые удивлялись, почему он стоял на трибуне, вместо того, чтобы сидеть.

Да, по меркам современного футбола Ходжсон очень стар, но глупо говорить о нем как о каком-то динозавре. Он разбирается в данных и аналитике, доверяет современной спортивной психологии и физиологии. Но базовые требования тренерской работы, по убеждению Ходжсона, не меняются все 46 лет его карьеры – это управление людьми, способность добиваться от них максимума и работа над превращением индивидуальностей в командных игроков.

