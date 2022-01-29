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Ван де Бек близок к тому, чтобы стать одноклубником Миколенко
Нидерландец – основная цель Лэмпарда
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Уже совсем скоро "Эвертон" должен объявить о заключении соглашения с новоиспеченным наставником Фрэнком Лэмпардом. Приоритетной целью для английского тренера в последние дни трансферного окна стал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек.
Ранее сообщалось, что "Кристал Пэлас" больше всего среди всех претендентов заинтересован в аренде нидерландца. Правда, теперь "ириски" готовы конкурировать со "стекольщиками". Это подтверждают инсайдеры Фабрицио Романо и Давид Оренштейн.
В частности, Романо сообщает, что только эти два английских клуба остались в гонке за хавбеком. В то же время Manchester Evening News ранее отмечал, что
Напомним, что ван де Бек перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Аякса" в сентябре 2020 года за 39 млн евро. С тех пор он так и не смог закрепиться в основе команды, проведя в общей сложности 50 матчей и записав в свой актив два гола и два ассиста.
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