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Фил Джонс может оказаться в Лиге 1

Англия
(1 голосов)

Игрок имеет возможность сменить клубную прописку

Фил Джонс может оказаться в Лиге 1

Getty Images

Новина українською

Английский защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс имеет вариант продолжения своей карьеры в французской Лиге 1.

Активный интерес к игроку "красных дьяволов" проявляет "Бордо". Клуб ищет варианты для укрепления центра защиты. Ранее с этой целью клуб подписал экс-защитника "Лиона" Марсело.

Известно, что команду в скором времени покинут Отавио и Джош Маджа. Это разгрузит зарплатную ведомость "Бордо" и позволит пригласить нового игрока без проблем с фэйр-плей.

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В статье: Фил Джонс Лига 1 Бордо Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano

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