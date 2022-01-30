Тоттенхэм планирует завершить переход вингера Ювентуса уже сегодня

Лондонский "Тоттенхэм", исходя из происхождения футбольного директора Фабио Паратичи и тренера Антонио Конте, продолжает искать усиление именно в Италии. Фабрицио Романо сообщает, что клуб готовит всю необходимую документацию для оформления трансфера вингера “Ювентуса” Деяна Кулусевски.

В ночь с субботы на воскресенье велась работа, чтобы как раз сегодня, 30 января, официально объявить о переходе. Швед должен прибыть в Лондон утром для прохождения медосмотра и представления болельщикам.

"Шпоры" возьмут игрока в аренду на полгода, за которую заплатят пять миллионов евро. Также будет предусмотрена опция выкупа за 40 миллионов евро.

Напомним, что Кулусевский перешел в "Ювентус" из "Аталанты" за 35 миллионов евро в январе 2020-го года. После полугодовой аренды в "Парму" Деян провел в составе "старой сеньоры" 74 матча, в которых отличился девятью голами и 10-ю ассистами.

В этом сезоне он не является железным игроком основы. В его активе 972 минуты в 27 поединках – в среднем 36 минут за встречу.