Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон договорился с Манчестер Юнайтед об аренде ван де Бека
Но не все так просто
Фото: VbetNews.com / Автор: неизвестен
"Эвертон" договорился с "Манчестер Юнайтед" о переходе на правах аренды полузащитника Донни ван де Бека. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Ириски" согласились выплачивать 100% зарплаты игрока, которая составляет 144 тысяч евро в неделю (12-тыс фунтов) до конца июня - именно на такой срок может быть заключено соглашение.
Теперь слово за самим нидерландцем, который решит свое будущее в течении следующих нескольких часов. Отметим, что также за ним следит “Кристал Пэлас”, который согласился выплачивать половину зарплаты игрока, а также Донни может остаться на ЄОлд ТраффордЄ.
В этом сезоне в активе dан де Бека один гол в 14 матчах во всех турнирах. В частности, он провел всего 68 минут в АПЛ (восемь поединков), ни разу не выйдя в старте.
Популярное сейчас
- Слухи о Коноплянке, переговоры по Супряге, поражение Яремчука. Главные новости за 29 января
- Защитник Флуминенсе попал в сферу интересов киевского Динамо
- Адама Траоре: Я очень рад вернуться в Барсу спустя столько лет
- Манчестер Сити оформил сделку по аргентинцу, которого хотел купить Шахтер
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду