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Эвертон договорился с Манчестер Юнайтед об аренде ван де Бека

Англия
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Но не все так просто

Эвертон договорился с Манчестер Юнайтед об аренде ван де Бека

Фото: VbetNews.com / Автор: неизвестен

Новина українською

"Эвертон" договорился с "Манчестер Юнайтед" о переходе на правах аренды полузащитника Донни ван де Бека. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Ириски" согласились выплачивать 100% зарплаты игрока, которая составляет 144 тысяч евро в неделю (12-тыс фунтов) до конца июня - именно на такой срок может быть заключено соглашение.

Теперь слово за самим нидерландцем, который решит свое будущее в течении следующих нескольких часов. Отметим, что также за ним следит “Кристал Пэлас”, который согласился выплачивать половину зарплаты игрока, а также Донни может остаться на ЄОлд ТраффордЄ.

В этом сезоне в активе dан де Бека один гол в 14 матчах во всех турнирах. В частности, он провел всего 68 минут в АПЛ (восемь поединков), ни разу не выйдя в старте.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
Fabrizio Romano

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