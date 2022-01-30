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Девушка футболиста Ман Юнайтед выложила фото с последствиями насилия от игрока

Англия
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Одна из молодых звезд команды попала в скандал

Девушка футболиста Ман Юнайтед выложила фото с последствиями насилия от игрока

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский 20-летний вингер Манчестер Юнайтед проводит каникулы в АПЛ не должным образом. Девушка футболиста Харриет Робсон в Instagram выложила доказательства избиения игроком, подписав:

"Для каждого, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной"

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Девушка футболиста Ман Юнайтед выложила фото с последствиями насилия от игрока - изображение 3

Также Харриет добавила аудиозаписи ссоры, во время которой от Гринвуда лилось очень большое количество неприличнных слов и обид.

Отметим, что пара отписалась друг от друга в Instagram, а также удалила все общие фото.

Напомним, что Гринвуд уже третий сезон выступает в первой команде МЮ. Всего в его активе 35 голов и 12 ассистов в 129 матчах за "манкунинацев".

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Комментарии (3)
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Alle Garage (Харьков)
30.01.2022 в 11:18
На самом деле существует как физическое, так и психологическое насилие. Первым чаще пользуются мужчины, вторым - женщины. При чем пагубные последствия наблюдаются чаще от второго. Но в современном мире вышло так, что женщин оберегает в этом вопросе закон, а мужчин нет. К чему это привело? А все просто. Женщины уже сели на голову, манипулируя фактами (или выдумками) побоев, а мужчины в свою очередь превратились в инфантильных тряпок, не способных защитить свою честь и достоинство перед откровенно оскорбляюшей и унижающей его женщиной. Потому что знают, что как только тронут её пальцем, закон всегда будет на стороне женщины.Я не оправдываю Гринвуда, если он действительно избил девушку. Просто хочу сказать, что в каждой ситуации нужно смотреть на обе стороны и тщательно разбираться в случившемся.
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ascent (Луксор)
30.01.2022 в 11:05
Ну и кто его после этого станет уважать в команде?
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
30.01.2022 в 10:11
А відео за сценарієм чому не виклала?
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