Девушка футболиста Ман Юнайтед выложила фото с последствиями насилия от игрока

Английский 20-летний вингер Манчестер Юнайтед проводит каникулы в АПЛ не должным образом. Девушка футболиста Харриет Робсон в Instagram выложила доказательства избиения игроком, подписав:

"Для каждого, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной"

Также Харриет добавила аудиозаписи ссоры, во время которой от Гринвуда лилось очень большое количество неприличнных слов и обид.

Отметим, что пара отписалась друг от друга в Instagram, а также удалила все общие фото.

Напомним, что Гринвуд уже третий сезон выступает в первой команде МЮ. Всего в его активе 35 голов и 12 ассистов в 129 матчах за "манкунинацев".