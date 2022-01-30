Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Девушка футболиста Ман Юнайтед выложила фото с последствиями насилия от игрока
Одна из молодых звезд команды попала в скандал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский 20-летний вингер Манчестер Юнайтед проводит каникулы в АПЛ не должным образом. Девушка футболиста Харриет Робсон в Instagram выложила доказательства избиения игроком, подписав:
"Для каждого, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной"
Также Харриет добавила аудиозаписи ссоры, во время которой от Гринвуда лилось очень большое количество неприличнных слов и обид.
Отметим, что пара отписалась друг от друга в Instagram, а также удалила все общие фото.
Напомним, что Гринвуд уже третий сезон выступает в первой команде МЮ. Всего в его активе 35 голов и 12 ассистов в 129 матчах за "манкунинацев".
Популярное сейчас
- Слухи о Коноплянке, переговоры по Супряге, поражение Яремчука. Главные новости за 29 января
- Куртуа: Противостояние с ПСЖ будет как досрочный финал
- КАН. Буркина-Фасо заслуженно шагает в полуфинал, победив Тунис
- Суркис: Предложение по Миколенко было неожиданным даже для меня
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО