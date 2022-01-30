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Обамеянг мечтает перейти в Барселону. Его агенты ведут переговоры с испанцами

Англия
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Потянут ли каталонцы зарплату?

Обамеянг мечтает перейти в Барселону. Его агенты ведут переговоры с испанцами

Фото: arsenal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер Эмерик Обамеянг мечтает перейти в "Барселону". Агенты игрока уже вели переговоры с испанцами на протяжении последних нескольких дней. Об этом сообщает Николо Скира.

Правда, такой переход возможен только если каталонцы избавятся от Усмана Дембеле. Тогда габонского нападающего смогут взять в аренду до конца сезона.

Отметим, что трансферное окно в Испании закрывается, как и в других топ-5 чемпионатах – 31 января.

Обамеянг находится в расположении "Арсенала", однако он не выходил на поле в футболке "канониров" с 6 декабря прошлого года. Форвард недавно провел товарищеский матч против Буркина-Фасо в составе сборной, однако на Кубок Африки не поехал из-за коронавируса и осложнений после него.

Напомним, что сейчас Пьер-Эмерик зарабатывает в Лондоне 350 тысяч фунтов. Контракт футболиста с "Арсеналом" действителен до лета 2023-го.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник:
Nico Schira

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