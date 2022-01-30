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Обамеянг мечтает перейти в Барселону. Его агенты ведут переговоры с испанцами
Потянут ли каталонцы зарплату?
Фото: arsenal.com / Автор: неизвестен
Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер Эмерик Обамеянг мечтает перейти в "Барселону". Агенты игрока уже вели переговоры с испанцами на протяжении последних нескольких дней. Об этом сообщает Николо Скира.
Правда, такой переход возможен только если каталонцы избавятся от Усмана Дембеле. Тогда габонского нападающего смогут взять в аренду до конца сезона.
Отметим, что трансферное окно в Испании закрывается, как и в других топ-5 чемпионатах – 31 января.
Обамеянг находится в расположении "Арсенала", однако он не выходил на поле в футболке "канониров" с 6 декабря прошлого года. Форвард недавно провел товарищеский матч против Буркина-Фасо в составе сборной, однако на Кубок Африки не поехал из-за коронавируса и осложнений после него.
Напомним, что сейчас Пьер-Эмерик зарабатывает в Лондоне 350 тысяч фунтов. Контракт футболиста с "Арсеналом" действителен до лета 2023-го.
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