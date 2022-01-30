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Тоттенхэм оформил трансфер полузащитника Ювентуса

Англия
(1 голосов)

Соглашение на 28 миллионов евро

Тоттенхэм оформил трансфер полузащитника Ювентуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Центральный полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур стал игроком "Тоттенгема". Об этом сообщает Николо Скира.

Трансфер подтвержден, а его сумма составила 28 миллионов евро с учетом бонусов. Контракт заключен до лета 2026 года.

Предыдущий клуб Бентанкура "Бока Хуниорс" получит 30% от суммы продаж – такая опция была включена в соглашение при переходе уругвайца из аргентинского клуба летом 2017-го. Отметим, что тогда туринцы заплатили за трансфер 15,7 млн евро.

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В текущем сезоне Бентанкур был одним из основных игроков команды Аллегри. Полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, записав в свой актив три ассиста.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
nicoschira

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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
30.01.2022 в 14:36
Конте проллобировал
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