Тоттенхэм оформил трансфер полузащитника Ювентуса

Центральный полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур стал игроком "Тоттенгема". Об этом сообщает Николо Скира.

Трансфер подтвержден, а его сумма составила 28 миллионов евро с учетом бонусов. Контракт заключен до лета 2026 года.

Предыдущий клуб Бентанкура "Бока Хуниорс" получит 30% от суммы продаж – такая опция была включена в соглашение при переходе уругвайца из аргентинского клуба летом 2017-го. Отметим, что тогда туринцы заплатили за трансфер 15,7 млн евро.

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В текущем сезоне Бентанкур был одним из основных игроков команды Аллегри. Полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, записав в свой актив три ассиста.