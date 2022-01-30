Ливерпуль объявил о трансфере вингера Порту

Английский "Ливерпуль" объявил о переходе вингера "Порту" Луиса Диаса. Об этом "мерсисайдцы" сообщили на официальном сайте и в соцсетях.

The moment you’ve been waiting for…



Luis Diaz is a RED ???? #VamosLuis pic.twitter.com/wl9koUlPgl — Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

“Ливерпуль “не отметил на какой срок заключен контракт, однако Фабрицио Романо писал в своем Twitter, что соглашение подписано сроком до 2027-го года.

Также инсайдер отметил, что гарантированная сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Еще 20 миллионов “Порту” может получить бонусом. Вингер выбрал себе 23 номер, под которым раньше играли Шакири, Джан и Каррагер.

Интересно, что игрок подписал контракт в Аргентине, где сейчас базируется сборная Колумбии. Именно с действующими чемпионами Копа Америка 2 февраля встретится Диас в футболке своей национальной команды.

A message from our new Red ???? #VamosLuis pic.twitter.com/Be82uaW5wq — Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

В Англию Луис сможет прибыть только после того, как получит разрешение на работу и другие официальные документы. Вингера следует ожидать во время второй недели февраля.