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Ливерпуль объявил о трансфере вингера Порту

Англия
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Колумбиец перебрался официально

Ливерпуль объявил о трансфере вингера Порту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Ливерпуль" объявил о переходе вингера "Порту" Луиса Диаса. Об этом "мерсисайдцы" сообщили на официальном сайте и в соцсетях.

“Ливерпуль “не отметил на какой срок заключен контракт, однако Фабрицио Романо писал в своем Twitter, что соглашение подписано сроком до 2027-го года.

Также инсайдер отметил, что гарантированная сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Еще 20 миллионов “Порту” может получить бонусом. Вингер выбрал себе 23 номер, под которым раньше играли Шакири, Джан и Каррагер.

Интересно, что игрок подписал контракт в Аргентине, где сейчас базируется сборная Колумбии. Именно с действующими чемпионами Копа Америка 2 февраля встретится Диас в футболке своей национальной команды.

В Англию Луис сможет прибыть только после того, как получит разрешение на работу и другие официальные документы. Вингера следует ожидать во время второй недели февраля.

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В статье: Ливерпуль Порту (Португалия) Луис Диас
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