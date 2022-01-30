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Клопп - после перехода Диаса: Он выдающийся игрок, за которым мы следили очень долгое время

Англия
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Тренер рад подписанию колумбийца

Клопп - после перехода Диаса: Он выдающийся игрок, за которым мы следили очень долгое время

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий после трансфера вингера "Порту" Луиса Диаса Маруланды:

"Он выдающийся игрок, за которым мы следили очень долгое время. Считаем, у него есть все необходимое, чтобы вписаться в наш стиль игры и адаптироваться к АПЛ – как физически, так и психологически.

Он жаждет успеха и знает – нужно бороться, чтобы получить то, что ты хочешь. Он боец, без сомнения. Умелый командный игрок, который всегда нацелен на ворота.

Эта команда заслуживает того, чтобы прибавить в качестве. Когда мы играли против Луиса в начале этого сезона, мы видели, какой он опасный, какой он быстрый и как его характер направлен на помощь своей команде", – сказал Юрген.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Порту (Португалия) Луис Диас
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