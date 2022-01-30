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МЮ отстранил Гринвуда от игр и тренировок за подозрение в насильстве девушки

Англия
(1 голосов)

Мейсон попал в скандал

МЮ отстранил Гринвуда от игр и тренировок за подозрение в насильстве девушки

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сделал заявление насчет скандала вокруг вингера "красных дьяволов" Мейсона Гринвуда.

"Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок и игр на неопределенный срок", – говорится в заявлении английского клуба.

Напомним, сегодня модель и по совместительству девушка форварда Харриет Робсон обвинила игрока в насилии. В своем инстаграме девушка опубликовала в стори фото и видео с травмами.

"Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной", - написала Харриет в инстаграме.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
Twitter Simon Stone

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Комментарии (1)
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Thiirane2 (Днепр)
30.01.2022 в 18:31
"...в насильстве девушки." Вы серьезно?) Вас же люди читают.
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