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МЮ отстранил Гринвуда от игр и тренировок за подозрение в насильстве девушки
Мейсон попал в скандал
"Манчестер Юнайтед" сделал заявление насчет скандала вокруг вингера "красных дьяволов" Мейсона Гринвуда.
"Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок и игр на неопределенный срок", – говорится в заявлении английского клуба.
Напомним, сегодня модель и по совместительству девушка форварда Харриет Робсон обвинила игрока в насилии. В своем инстаграме девушка опубликовала в стори
"Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной", - написала Харриет в инстаграме.
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