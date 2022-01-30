МЮ отстранил Гринвуда от игр и тренировок за подозрение в насильстве девушки

"Манчестер Юнайтед" сделал заявление насчет скандала вокруг вингера "красных дьяволов" Мейсона Гринвуда.

"Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок и игр на неопределенный срок", – говорится в заявлении английского клуба.

Напомним, сегодня модель и по совместительству девушка форварда Харриет Робсон обвинила игрока в насилии. В своем инстаграме девушка опубликовала в стори фото и видео с травмами .