МЮ отстранил Гринвуда от игр и тренировок за подозрение в насильстве над девушкой

Вон Джонни Депп тоже «бил и абьюзил» Эмбер Хёрд, а потом на суде выяснилось, что это она ему чуть палец не отрезала, гадила на кровать и изменяла с Илоном Маском. А он ее и пальцем не тронул. Но даже зная все это, от съёмок везде отстранили именно Деппа. Таков современный куколдный мир, где мужчины уже ничем не защищены. Кстати нарисованные фейковые синяки в той истории тоже были