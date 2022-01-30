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МЮ отстранил Гринвуда от игр и тренировок за подозрение в насильстве над девушкой

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Мейсон попал в скандал

МЮ отстранил Гринвуда от игр и тренировок за подозрение в насильстве над девушкой

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сделал заявление насчет скандала вокруг вингера "красных дьяволов" Мейсона Гринвуда.

"Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок и игр на неопределенный срок", – говорится в заявлении английского клуба.

Напомним, сегодня модель и по совместительству девушка форварда Харриет Робсон обвинила игрока в насилии. В своем инстаграме девушка опубликовала в стори фото и видео с травмами.

"Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной", - написала Харриет в инстаграме.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
Twitter Simon Stone

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Комментарии (8)
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Лекарь (село Дарница)
30.01.2022 в 19:24
Деньги вскружили голову 20-тилетнему черненькому пареньку.
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+1
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
30.01.2022 в 19:18
Якщо це правда ,то в котєлку в пацана пусто.
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+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
30.01.2022 в 19:01
Вон Джонни Депп тоже «бил и абьюзил» Эмбер Хёрд, а потом на суде выяснилось, что это она ему чуть палец не отрезала, гадила на кровать и изменяла с Илоном Маском. А он ее и пальцем не тронул. Но даже зная все это, от съёмок везде отстранили именно Деппа. Таков современный куколдный мир, где мужчины уже ничем не защищены. Кстати нарисованные фейковые синяки в той истории тоже были
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+2
-3
Romb_DK (Київ)
30.01.2022 в 18:49
а Грінвуда вислухали? може вони однаково неправі?
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
30.01.2022 в 18:58
А зачем, девочка же поплакала в инстаграм и 2 синяка сфотографировала, этого современному куколдному миру достаточно, чтобы уже начать петь песни «онажеженщина». Хоть в тюрьму не посадили без суда и следствия, и на том спасибо
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+1
-4
Cerega15 (Kherson)
30.01.2022 в 19:32
А Гринвуда сослали на плантации пожизненно? У него будет возможность доказать невиновность - все возможности для этого, самые лучшие адвокаты к его услугам. Депп смог же доказать и уже возвращается в большое кино.
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+1
0
Thiirane2 (Днепр)
30.01.2022 в 18:31
"...в насильстве девушки." Вы серьезно?) Вас же люди читают.
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+1
-1
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alex 66 (Кременчук)
30.01.2022 в 18:47
а чего там неясного, чел звезду поймал, девок гасит, а в Англии такие фокусы не проходят, это не хухры мухры, там закон работает.
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+3
-1


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