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Серьёзное усиление. Ньюкасл пополнился 30-миллионным опорником
Бразилец будет играть в Англии
Ключевой опорный полузащитник "Лиона" и сборной Бразилии Бруно Гимараэс стал игроком английского "Ньюкасла". Он заключил контракт на четыре с половиной года и взял себе 39-й номер.
Сообщается, что трансфер 24-летнего хавбека на Туманный альбион стоил "сорокам" 50,1 млн евро. При этом 8 из них предусмотрены в качестве бонусов.
Если говорить о деталях, то 20 процентов от суммы соглашения получит бывший клуб футболиста "Атлетико Паранаэнсе", а "Лион" получит 20 процентов от суммы следующей продажи бразильца.
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