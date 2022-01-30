Серьёзное усиление. Ньюкасл пополнился 30-миллионным опорником

Ключевой опорный полузащитник "Лиона" и сборной Бразилии Бруно Гимараэс стал игроком английского "Ньюкасла". Он заключил контракт на четыре с половиной года и взял себе 39-й номер.

Сообщается, что трансфер 24-летнего хавбека на Туманный альбион стоил "сорокам" 50,1 млн евро. При этом 8 из них предусмотрены в качестве бонусов.

Если говорить о деталях, то 20 процентов от суммы соглашения получит бывший клуб футболиста "Атлетико Паранаэнсе", а "Лион" получит 20 процентов от суммы следующей продажи бразильца.