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Серьёзное усиление. Ньюкасл пополнился 30-миллионным опорником

Англия
(1 голосов)

Бразилец будет играть в Англии

Серьёзное усиление. Ньюкасл пополнился 30-миллионным опорником

Новина українською

Ключевой опорный полузащитник "Лиона" и сборной Бразилии Бруно Гимараэс стал игроком английского "Ньюкасла". Он заключил контракт на четыре с половиной года и взял себе 39-й номер.

Сообщается, что трансфер 24-летнего хавбека на Туманный альбион стоил "сорокам" 50,1 млн евро. При этом 8 из них предусмотрены в качестве бонусов.

Если говорить о деталях, то 20 процентов от суммы соглашения получит бывший клуб футболиста "Атлетико Паранаэнсе", а "Лион" получит 20 процентов от суммы следующей продажи бразильца.

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В статье: Лион Ньюкасл Бруно Гимараэс
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Источник:
Сайт ФК "Лион"

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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
30.01.2022 в 18:44
То все фигня....такой себе Анжи делают, а окажется пшик с выкиданием бабла на ветер.
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