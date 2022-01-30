Гринвуда арестовала полиция по подозрению в изнасиловании девушки

Форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд был задержан полицией Большого Манчестера. Об этом сообщают английские СМИ.

Вингеру "красных дьяволо" выдвинуто подозрение в нанесении телесных повреждений и изнасиловании своей девушки, модели Харриет Робсон.

Читайте также Девушка футболиста Ман Юнайтед выложила фото с последствиями насилия от игрока

Ранее, "МЮ" отстранил 20-летнего нападающего от игр и тренировок.

Напомним, сегодня Робсон опубликовала стори в инстаграме с видео и фото, на которых изображены побои. Также Харриет выложила аудио-файл, где ее принуждают к половому контакту.