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Гринвуда арестовала полиция по подозрению в изнасиловании девушки

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Большие проблемы у Мейсона

Гринвуда арестовала полиция по подозрению в изнасиловании девушки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд был задержан полицией Большого Манчестера. Об этом сообщают английские СМИ.

Вингеру "красных дьяволо" выдвинуто подозрение в нанесении телесных повреждений и изнасиловании своей девушки, модели Харриет Робсон.

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Ранее, "МЮ" отстранил 20-летнего нападающего от игр и тренировок.

Напомним, сегодня Робсон опубликовала стори в инстаграме с видео и фото, на которых изображены побои. Также Харриет выложила аудио-файл, где ее принуждают к половому контакту.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (4)
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янковский ян (Запорожье)
30.01.2022 в 20:16
Это не Украина. Откупиться не получится. Плюс куча прямых и косвенных доков. Думаю ещё что то есть что нельзя было в инсту выкладывать.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.01.2022 в 20:08
Писюкань
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Astor Astor (Одесса)
30.01.2022 в 19:54
Упоротые на всю голову.
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Cerega15 (Kherson)
30.01.2022 в 19:50
Ох и дебил.
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