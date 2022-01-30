Лэмпард согласовал контракт с Эвертоном

Английские СМИ сообщают, чтоФрэнк Лэмпард возглавит "Эвертон".

43-летний специалист уже согласовал условия контракта с "ирисками" - соглашение будет подписано на 2,5 года.

Последним место работы Фрэнка был лондонский "Челси", который Лэмпард покинул в январе 2021-го года.

На данный момент после 20 туров "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.