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Лэмпард согласовал контракт с Эвертоном

Англия
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Лэмпард согласовал контракт с Эвертоном

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Английские СМИ сообщают, чтоФрэнк Лэмпард возглавит "Эвертон".

43-летний специалист уже согласовал условия контракта с "ирисками" - соглашение будет подписано на 2,5 года.

Последним место работы Фрэнка был лондонский "Челси", который Лэмпард покинул в январе 2021-го года.

На данный момент после 20 туров "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
The Guardian

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