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Лэмпард согласовал контракт с Эвертоном
Миколенко может поработать под руководством легендарного игрока
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английские СМИ сообщают, чтоФрэнк Лэмпард возглавит "Эвертон".
43-летний специалист уже согласовал условия контракта с "ирисками" - соглашение будет подписано на 2,5 года.
Последним место работы Фрэнка был лондонский "Челси", который Лэмпард покинул в январе 2021-го года.
На данный момент после 20 туров "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Источник:The Guardian
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