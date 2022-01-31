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Новичок Ньюкасла выбрал игровой номер в честь отца-таксиста

Англия
(1 голосов)

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Новичок Ньюкасла выбрал игровой номер в честь отца-таксиста

Newcastle

Новина українською

Полузащитник сборной Бразилии и английского "Ньюкасл Юнайтед" Бруно Гимарайнш, покинувший "Лион" в зимнее трансферное окно, выбрал игровой номер в стане "сорок".

На спине футболиста будет красоваться цифра 39. Как отметил сам бразилец, такой выбор он посвящает отцу. Дик, папа Бруно – таксист в Рио-де-Жанейро, число "39" присутствует на номере его автомобиля. Несмотря на карьеру сына, Гимарайнш-старший все равно продолжает работать в службе такси.

Контракт с Гимарайншем боссы "Ньюкасла" подписали на 4,5 года. Трансфер 24-летнего хавбека на Туманный Альбион обошелся "сорокам" 50 миллионов евро – 8 из них предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне полузащитник провел за "Лион" 25 матчей во всех турнирах и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Ньюкасл Бруно Гимараэс
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Источник:
mirror.co.uk

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 11:17
Может пора уже папе не работать таксистом? Дай родителям хоть мизерную часть зарплаты, а не номер в честь номера!
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royalstas (Вінниця)
31.01.2022 в 10:48
50?..... вау стрижут з лохів по повній....
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