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Новичок Ньюкасла выбрал игровой номер в честь отца-таксиста
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Newcastle
Полузащитник сборной Бразилии и английского "Ньюкасл Юнайтед" Бруно Гимарайнш, покинувший "Лион" в зимнее трансферное окно, выбрал игровой номер в стане "сорок".
На спине футболиста будет красоваться цифра 39. Как отметил сам бразилец, такой выбор он посвящает отцу. Дик, папа Бруно – таксист в Рио-де-Жанейро, число "39" присутствует на номере его автомобиля. Несмотря на карьеру сына, Гимарайнш-старший все равно продолжает работать в службе такси.
Контракт с Гимарайншем боссы "Ньюкасла" подписали на 4,5 года. Трансфер 24-летнего хавбека на Туманный Альбион обошелся "сорокам" 50 миллионов евро – 8 из них предусмотрены в качестве бонусов.
В текущем сезоне полузащитник провел за "Лион" 25 матчей во всех турнирах и отдал 6 результативных передач.
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