Конте увел у Ювентуса двух хавбеков, Сикан поехал в Германию. Дедлайн зимнего трансферного окна

Конфуций говорил: "Я не видел, чтобы люди любили добро так же, как Онлайн дедлайна на UA-Футбол". Поэтому мы дружной редакцией нашего сайта решили снова провести текстовую трансляцию всех главных событий на западноевропейском футбольном рынке в его последний день. Только самые главные трансферы и только подтверждённые слухи о переходах игроков мы для вас собираем в одном материале.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия - 31 января

Италия - 31 января

Испания - 31 января

Англия - 31 января

Франция - 1 февраля

Украина - 2 марта

Онлайн трансферного дедлайна

19:15. Вкратце о французских разочарованиях. "Сент-Этьен" надеялся укрепить атаку Лоиком Реми, но "Ризеспор" отказался отпускать того бесплатно за полгода до истечения контракта. Увы и ах. Также не повезло и "Лорьяну" - он почти договорился о контракте с экс-кипером "Боруссии" Романом Бюрки, но в последний момент тот получил более выгодное предложение. Ну и напоследок сорвался трансфер плеймейкера Анжело Фульжини из "Анже" в "Гладбах" - что тут стряслось СМИ пока не выяснили.

19:05. Пока проблемные клубы решают дела насущные, "Бавария" смотрит сегодня в завтрашний день (с). ФК "Голливуд" продлил контракт с 16-летним Паулем Ваннером, который ранее уже дебютировал в Бундеслиге - между прочим, так рано в Мюнхене еще не начинал никто. Судя по позиции и помпе, Ваннер - это новый Томас Мюллер. Ждем ассистентских рекордов?

18:50. А вот и неожиданный повороот в деле Дембеле! Mundo Deportivo сообщает, что "Барса", агенты футболиста и вообще все стороны ухватились за предложение "Челси" - и здесь речь идет не об обмене, а реальных деньгах, что особенно важно для обнищавших "Кулес". Усман понимает, что после трансфера Адама Траоре путь в основу ему закрыт, и его агент уже поехал в Лондон улаживать детали. "Барса" мечтает выручить за Дембеле 20 млн евро - впрочем, это лишь мечты; реальность может оказаться суровее.

18:35. "Ювентус" официально попрощался с Родриго Бентанкуром и Деяном Кулушевским - оба отправились тащить "Тоттенхэм" в ЛЧ. В случае со шведом речь идет об аренде за 5 млн с обязательным выкупом за 35, если "Шпоры" закончат АПЛ в ТОП-4. Уругваец Бентанкур, в свою очередь, перешел за 19 млн евро плюс еще 6 млн бонусами. Игроки, что называется, породистые - даже Конте будет рад, что редко случается.

UFFICIALE | Dejan #Kulusevski passa al Tottenham @SpursOfficial.



Grazie di tutto e buona fortuna, Dejan — JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022

18:20. "Ливерпуль" отдал запасного центрального защитника Нэта Филлипса в аренду "Борнмуту" до конца сезона. О праве выкупа ничего не известно. До Вирджила ван Дейка Филлипсу как Алиеву до Конфуция, так что все логично - надо хоть где-то получать практику.

Another one through the door



Welcome, Nat Phillips pic.twitter.com/J2exka0KE9 — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) January 31, 2022

18:15. "Ювентус" не только освобождает ведомость перед дедлайном, но и точечно покупает молодежь. 23-летний центрбек Федерико Гатти выкуплен у "Фрозиноне" за 10 млн, но присоединится к "Старой синьоре" по окончании сезона. Также в Турине заканчивает медосмотр 25-летний волнорез Денис Закария из "Гладбаха". За него, по слухам, заплатят 5 млн евро плюс еще 2,5 бонусами; контракт будет рассчитан до 2026-го. Аньелли собирает новую команду, разочаровавшись в старой - мы правильно поняли?

OFFICIAL | Federico Gatti joins Juventus — JuventusFC (@juventusfcen) January 31, 2022

18:05. Если верить журналистке Cadena Cope Хелене Кондис Эдо, переговоры "Барсы" и "ПСЖ" по Усману Дембеле в самом разгаре. Париж предлагает за опального вингера хавбека Дину Эбимбе и защитника-универсала Абду Дьялло безо всяких доплат. От отчаяния "Кулес" могут и согласиться - играет Усман все равно плохо, а летом уйдет бесплатно. Смысл его держать полгода? Правда, и в Эбимбе с Дьялло смысла никакого нет...

17:55. А ведь Конфуций предупреждал: "Поспешишь - людей насмешишь!" Если верить Sky, придется Обамеянгу уматывать из Барселоны обратно в холодный и дождливый Лондон ни с чем - клубы не договорились по зарплате. "Барса" не хочет и не может платить оклад габонца - 350 тысяч фунтов в неделю. "Арсеналу", в свою очередь, нет резона платить Обамеянгу за голы на "Камп Ноу". И на что он рассчитывал? Неужели не читал новостей про плачевное положение "Кулес"?

17:45. И тут же вдогонку следующий - на "Люмьер" возвращается Танги Ндомбеле! "Тоттенхэм" отдал его "Лиону" в аренду до конца сезона за 1,5 млн евро с правом выкупа еще за 54. Конечно, это формальность - "Ткачи" столько не заплатят. А Ндомбеле, похоже, все - в Лондоне он не пригодился ни Почеттино, ни Моуриньо, ни Конте. 25 лет, а уже сбитый летчик.

17:40. "Лион" финализировал сделку по Ромену Февру из "Бреста" - 15 млн евро, контракт до лета 2026-го. Февр - один из лучших дриблеров Лиги 1, а какой дальний удар! Еще и 23 года - вся карьера впереди. Не теряет хватку мсье Ола!

17:35. "Эвертон" ведет переговоры с "Тоттенхэмом" по талантливому, но какому-то безнадежному Деле Алли. Sjy Sports пишет, что пока все в начальной стадии и "Ириски" сомневаются, что успеют финализировать сделку в срок. Речь-то идет не об аренде, а полноценном трансфере. Дело в том, что в АПЛ позволено арендовать лишь двух игроков у конкурентов, и второй из слотов "Эвертон" вот-вот заполнит Донни ван де Беком из "МЮ", а первый - это Анвар Эль-Гази из "Астон Виллы".

17:20. "Вольфсбург" в свете надвигающейся борьбы за выживание добавил команде опыта, подписав 33-летнего оттянутого форварда Макса Крузе - контракт до лета 2023-го. "Унион Берлин" получил за ветерана 5 млн евро. Хотя какой же это ветеран? 8 голов и 7 ассистов в 23 матчах, 1800 минут во всех турнирах - большинство молодых нервно курит в сторонке!

Guess who's back, back again

Kruse is back, tell a friend!



SIGNED!



We welcome the return of Max Kruse who re-joins the Wolves signing a contract until 2⃣0⃣2⃣3⃣! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/qQ6ALMq1I7 — VfL Wolfsburg EN/US ???????? ???????? (@VfLWolfsburg_EN) January 30, 2022

17:12. Кажется, скоро в "Шахтере" останутся одни бразильцы. "Горняки" только что объявили, что Даниил Сикан уходит в аренду до конца сезона в "Ганзу" из второй Бундеслиги. По информации СМИ, права выкупа не предусмотрено. В текущем сезоне 20-летний форвард сыграл лишь 402 минуты (2 гола) в УПЛ, и практика ему нужна позарез, так что все логично.

Трансферные новости: Даниил Сикан завершит сезон-2021/22 в аренде в немецкой «Ганзе».



Подробности: https://t.co/QQpLVYkH2g.



Желаем удачи нашему нападающему!#Shakhtar pic.twitter.com/fAzMNcKJgb — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2022

16:57 Ещё Конфуций говорил: "Хороший инсайд - уже полдела". Поэтому самое время посмотреть, что же пишет главный инсайдер современности Фабрицио Романо. По его информации, Джесси Лингард сообщил Ральфу Рангнику, что хочет покинуть МЮ до наступления дедлайна. В услугах игрока проявили заинтересованность "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

16:49 Безусловно, главный трансфер дня: Федерико Кьеза стал владельцем набора лего "Колизей" на 9036 деталей! Набор 18+ между прочим. Его цена - 550 долларов.

16:43 Тааак. Франк Рибери собрался завершать карьеру. Сразу несколько источников сообщают, что француз хочет разорвать контракт с "Салернитаной" и повесить бутсы на гвоздь. Говорят, что Франка сильно замучили травмы плюс был ковид, поэтому в текущем сезоне он выходил на поле только 12 раз.

16:30 Так, что там с Обамеянгом? Пожалуй, его судьба - главная история дедлайна. По информации Mundo Deportivo, габонец готов пойти на снижение зарплаты до 100 тысяч евро в неделю. В "Арсенале" он получал 350 тысяч. Если стороны договорятся, то это позволит каталонцам никого не продавать, вписавшись в текущий бюджет. По слухам, Обама во время перелёта в Каталонию размышлял над мудростью Конфуция, замечая, насколько она близка к нынешнему положению дел в "Барсе": "Говорят, что неважно, как медленно ты идёшь… главное — не останавливайся".

16:17 Ещё один трансфер из Украины. Харьковский "Металлист 1925" отдал своего центрального защитника Амара Квакича в австрийский - попробуйте выговорить с первого раза - "Флоридсдорфер". Сделка рассчитана на ближайшие полгода. Большой важности австриец в Харькове не играл: в текущем сезоне на его счету всего два выхода на поле и 102 минуты.

Willkommen in Wien, Amar #Kvakic ????????



Der 19-jährige Innenverteidiger wechselt leihweise vom FC Metalist 1925 Kharkiv nach Floridsdorf ????



ℹ️ https://t.co/40nOHglQLF #Wirfürden21 pic.twitter.com/81laiA2erQ — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) January 31, 2022

16:10 "Ман Сити" объявил о подписании форварда "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса. Контракт рассчитан на пять с половиной лет, но до лета 2022-го он проведёт на правах аренды в том же "Ривер Плейте". О сумме трансфера традиционно ничего официально не сообщают. Инсайдеры писали, что "горожане" заплатили за нападающего 18.5 млн евро. Великий Конфуций этот трансфер прокомментировал так: "Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток".

15:55. Рэмси выбрал "Рейнджерс". Полузащитник "Ювентуса" отправится в Глазго до конца сезона в поисках игровой практики. Осталось уладить выплату агенту валлийца, но сделка практически согласована, сообщает Романо. У шотландского клуба не будет опции выкупа 31-летнего хавбека. "Ювентус" же продолжает освобождать платёжную ведомость – вместе с Рэмси клуб вскоре покинут Кулусевски и Бентанкур.

15:43. Тем временем "Эвертон" представил Фрэнка Лэмпарда в качестве нового главного тренера команды. Контракт на два с половиной года уже подписан, а дерби двух великих восьмёрок против "Астон Виллы" Стиви Джи придётся ждать аж до следующего сезона. Лэмпарду придётся поднимать с 16-й позиции в таблице команду, легко разделавшуюся с такими мастодонтами, как Анчелотти и Бенитес. Задача не из простых.

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager. — Everton (@Everton) January 31, 2022

15:34. "Лион" похитил одного из лучших АПЗ Лиги 1 за 15 миллионов евро. В составе "Бреста" 23-летний Ромен Февр записал на свой счёт 7+5 в 21 матче чемпионата. Судя по всему, замена Пакета/Ауару на будущее за разумные деньги + Февр элитный исполнитель стандартов, положивший парочку голов со штрафных в этой кампании. Контракт с "ткачам" будет рассчитан до июня 2026 года.

15:21. Мбаппе договорился о переходе в "Реал" летом. В этом уверяет немецкий Bild, которых вообще не понятно каким боком задевает переезд Черепашки из французской столицы в испанскую. Само собой, переход состоится на правах свободного агента. В Мадриде Мбаппе пообещали зарплату размеров в 50 миллионов евро в год.

15:06. Мората остаётся в Турине. Форвард "Ювентуса" решил остаться в клубе до конца сезона, несмотря на недавнюю покупку Душана Влаховича за 75 миллионов, сообщает Фарбицио Романо. Морату не заинтересовало ни предложение "Арсенала", ни "Тоттенхэма", ни "Барселоны". Аллегри очень доволен таким решением испанца, которого он собирается использовать в паре с Влаховичем.

Álvaro Morata has decided to stay at Juventus until the end of the season. No Arsenal, no Tottenham, no Barça move on #DeadlineDay. ???????? #Juventus



Allegri wants him to stay and play alongside Dusan Vlahović. Álvaro se queda. pic.twitter.com/L5M5L6UYdI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

14:57. "Арсенал" продолжает поиски топ-форварда. После провала по переходу Душана Влаховича "канониры" переключились на Александера Исака, сообщает Mundo Deportivo. Правда, предложение "Арсенала" в размере 75 миллионов евро "Реал Сосьедад" не впечатлило. Они не горят желанием отпускать его зимой, разве что будет активирована 90-миллионная клаусула шведа. Исаком интересуется и "Милан", но "россонери" до лета инвестировать такие деньги точно не в состоянии.

14:50. Аарон Рэмси вскоре определится с новым клубом. Валлиец имеет три варианта продолжения карьеры: "Бернли" (сам Аарон не горит желанием переезжать на "Тёрф Мур"), неназванный "большой клуб" на континенте и заманчивое предложение Глазго "Рейнджерс". Об этом сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.

14:39. Дембеле в Париже не будет. По крайней мере, этой зимой. Эксперт по французскому футболу Джонатан Джонсон заявил Transfer Talk, что "ПСЖ" проявляет интерес к вингеру "Барселоны", но в это окно его переход нереалистичен. Даже если Париж избавится от парочки ненужных игроков вроде Курзава, на Дембеле им всё равно не хватит. Напомним, контракт Дембеле с "Барсой" истекает в июне.

14:19. Брайан Хиль продолжит сезон в "Валенсии". 20-летний вингер "Тоттехэма" провёл на поле всего 89 минут в АПЛ этого сезон, поэтому спустя полгода после своего 25-миллионного перехода возвращается в Испанию. Об аренде официально объявят днём, никаких опций выкупа у "Валенсии" не будет.

14:09. Обамеянг приземлился в Каталонии! Кажется, переходу уже ничего не помешает. "Барселона" договорилась с "Арсеналом" о выплате зарплаты габонца, и в ближайшее время он будет представлен на "Камп Ноу". Забавно, любителю поиграть во владение Артете Обама не пригодился, зато понадобился Хави, воскресителю тики-таки. "Барса" не перестаёт удивлять.

13:55. Донни ван де Бек вернется в футбол! После 18 месяцев полирования лавки МЮ голландец отправится в аренду в "Эвертон" до конца сезона. Инициатором сделки стал новый босс "ирисок" Фрэнк Лэмпард, реинкарнацией которого можно считать ван де Бека, также строящего игру вокруг своевременных подключений в штрафную. Медицинский тест уже пройден, все бумаги скоро будут подписаны. "Эвертон" будет целиком платить ЗП Донни, пункт о выкупе в договоре не предусмотрен.

13:40. "Вест Хэм" ведёт переговоры по Дарвину Нуньесу из "Бенфики", сообщает Daily Mail. Многие докучают, мол "молотки" загубили Ярмоленко, зато могут помочь другому украинцу… подписав его конкурента. Цена вопроса – 45 миллионов фунтов. И тогда уругвайский прессинг-форварда окажется в банде Дэвида Мойеса, а Яремчук, вероятно, станет главным форвардом "орлов".

13:25. "Бернли" демонстрирует, как надо работать на рынке. Сначала слили за тридцатку млн Криса Вуда в "Ньюкасл". Фамилия 30-летнего австралийца ему прекрасно подходит, если взглянуть на его технику. А вместо него взяли на год младшего Вута Вегорста у "Вольфсбурга" всего за 15 миллионов евро. Здоровяк (197 см) провёл в Бундеслиге 3,5 года и всегда забивал 15+ голов в чемпионате (17 мячей в сезоне 18/19, 16 голов в 19/20 и 20 в прошлой кампании). Отличная сделка.

???? We are delighted to confirm the arrival of Dutch International Wout Weghorst on a three-and-a-half-year deal.



Welkom bij Burnley, Wout! ????????#WelcomeWout | #UTC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 31, 2022

13:10. Ндомбеле возвращается во Францию. Конте вслед за Моуриньо разочаровался в полузащитнике, поэтому "Тоттенхэм" отпустил Танги в аренду до конца сезона в "Лион". Ндомбеле уже проходит медобследование в новом-старом клубе, сообщает небезызвестный Фарбицио Романо. Напомним, в 2019-м "ткачи" выручили за хавбека 60 млн евро. В "Лионе" Ндомбеле заменит Бруно Гимараеса, рекордного новичка "Ньюкасла".

12:57. Кулусевски уже хочет обратно. "Тоттенхэм" ещё не успел объявить об аренде вингера из "Ювентуса", как тот высказался о желании вернуться в Турин. В аэропорту перед вылетом в Англию швед сказал журналистам: «Мне все нравилось здесь, надеюсь, что вернусь однажды». "Шпоры" арендуют Кулусевски за 5 млн евро с обязательным выкупом за 35 млн в случае выхода в ЛЧ, вместе с ним в Лондон летит полузащитник Родриго Бентанкур. Спасибо спортдиру ТТХ Фабио Паратичи, набравшего бойцов в своём бывшем клубе. Правда, на кого Паратичи работает в данный момент, пока неясно.

12:47. "Ньюкасл" продолжает бомбить в зимнее ТО. "Сороки" близки к подписанию левого фулбека "Виллы" Мэтта Таргетта, а вдобавок к нему хотят взять ещё и Уго Экитике. 19-летний вундеркинд забил 8 голов в этой кампании Лиги 1, поэтому 20 млн фунтов + бонусы выглядят не такой уж большой суммой. Если оба окажутся на "Сент-Джеймс Парк", то станут 5-м и 6-м зимним новичком "Ньюкасла", а их расходы за месяц превысят 100 млн фунтов.

12:30. "Барселона" только было планировала пройти путь очищения, как сорвалась на очередном сомнительном трансфере. Сначала 55-миллионный Ферран Торрес и качок Адама Траоре, а теперь вот скандальный Обамеянг. Sky Sports вещает, что каталонцы ведут переговоры с "Арсеналом" об аренде габонца до конца сезона. "Барса" не хочет платить ему всю зарплату, но если "канониры" пойдут навстречу, то Обама окажется на "Камп Ноу".

12:18. "Бенфика" выставила Яремчука на трансфер? Во всяком случае, об этом информирует португальское Correio da Manhã. Непонятно, чем украинец успел не угодить "орлам" в Лиссабоне (6 голов в 13 матчах чемпионата), но те готовы с ним расстаться за те же 17 млн евро, за которые он был подписан полгода назад. Одним из претендентов на игрока является "Эвертон", где Яремчук снова сможет орать на Миколенко за неудачные подачи.

12:08. Кристиан Эриксен вернулся в АПЛ. Бывшую прессинг-машину Маурисио Почеттино приютил "Брентфорд", подписав с 29-летним плеймейкером контракт до конца нынешнего сезона. За Эриксена радостно после того жуткого падения на ЕВРО и последующего 7-месячного простоя. Но потянет ли он нагрузки в одной из самых интенсивных команд АПЛ на фоне проблем с сердцем – большой вопрос.