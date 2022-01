Обамеянг и Барса закрывают финансовые вопросы, Ман Сити взял аргентинца. Дедлайн зимнего трансферного окна

Конфуций говорил: "Я не видел, чтобы люди любили добро так же, как Онлайн дедлайна на UA-Футбол". Поэтому мы дружной редакцией нашего сайта решили снова провести текстовую трансляцию всех главных событий на западноевропейском футбольном рынке в его последний день. Только самые главные трансферы и только подтверждённые слухи о переходах игроков мы для вас собираем в одном материале.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия - 31 января

Италия - 31 января

Испания - 31 января

Англия - 31 января

Франция - 1 февраля

Украина - 2 марта

16:57 Ещё Конфуций говорил: "Хороший инсайд - уже полдела". Поэтому самое время посмотреть, что же пишет главный инсайдер современности Фабрицио Романо. По его информации, Джесси Лингард сообщил Ральфу Рангнику, что хочет покинуть МЮ до наступления дедлайна. В услугах игрока проявили заинтересованность "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

16:49 Безусловно, главный трансфер дня: Федерико Кьеза стал владельцем набора лего "Колизей" на 9036 деталей! Набор 18+ между прочим. Его цена - 550 долларов.

16:43 Тааак. Франк Рибери собрался завершать карьеру. Сразу несколько источников сообщают, что француз хочет разорвать контракт с "Салернитаной" и повесить бутсы на гвоздь. Говорят, что Франка сильно замучили травмы плюс был ковид, поэтому в текущем сезоне он выходил на поле только 12 раз.

16:30 Так, что там с Обамеянгом? Пожалуй, его судьба - главная история дедлайна. По информации Mundo Deportivo, габонец готов пойти на снижение зарплаты до 100 тысяч евро в неделю. В "Арсенале" он получал 350 тысяч. Если стороны договорятся, то это позволит каталонцам никого не продавать, вписавшись в текущий бюджет. По слухам, Обама во время перелёта в Каталонию размышлял над мудростью Конфуция, замечая, насколько она близка к нынешнему положению дел в "Барсе": "Говорят, что неважно, как медленно ты идёшь… главное — не останавливайся".

16:17 Ещё один трансфер из Украины. Харьковский "Металлист 1925" отдал своего центрального защитника Амара Квакича в австрийский - попробуйте выговорить с первого раза - "Флоридсдорфер". Сделка рассчитана на ближайшие полгода. Большой важности австриец в Харькове не играл: в текущем сезоне на его счету всего два выхода на поле и 102 минуты.

16:10 "Ман Сити" объявил о подписании форварда "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса. Контракт рассчитан на пять с половиной лет, но до лета 2022-го он проведёт на правах аренды в том же "Ривер Плейте". О сумме трансфера традиционно ничего официально не сообщают. Инсайдеры писали, что "горожане" заплатили за нападающего 18.5 млн евро. Великий Конфуций этот трансфер прокомментировал так: "Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток".

15:55. Рэмси выбрал "Рейнджерс". Полузащитник "Ювентуса" отправится в Глазго до конца сезона в поисках игровой практики. Осталось уладить выплату агенту валлийца, но сделка практически согласована, сообщает Романо. У шотландского клуба не будет опции выкупа 31-летнего хавбека. "Ювентус" же продолжает освобождать платёжную ведомость – вместе с Рэмси клуб вскоре покинут Кулусевски и Бентанкур.

15:43. Тем временем "Эвертон" представил Фрэнка Лэмпарда в качестве нового главного тренера команды. Контракт на два с половиной года уже подписан, а дерби двух великих восьмёрок против "Астон Виллы" Стиви Джи придётся ждать аж до следующего сезона. Лэмпарду придётся поднимать с 16-й позиции в таблице команду, легко разделавшуюся с такими мастодонтами, как Анчелотти и Бенитес. Задача не из простых.

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.

15:34. "Лион" похитил одного из лучших АПЗ Лиги 1 за 15 миллионов евро. В составе "Бреста" 23-летний Ромен Февр записал на свой счёт 7+5 в 21 матче чемпионата. Судя по всему, замена Пакета/Ауару на будущее за разумные деньги + Февр элитный исполнитель стандартов, положивший парочку голов со штрафных в этой кампании. Контракт с "ткачам" будет рассчитан до июня 2026 года.

15:21. Мбаппе договорился о переходе в "Реал" летом. В этом уверяет немецкий Bild, которых вообще не понятно каким боком задевает переезд Черепашки из французской столицы в испанскую. Само собой, переход состоится на правах свободного агента. В Мадриде Мбаппе пообещали зарплату размеров в 50 миллионов евро в год.

15:06. Мората остаётся в Турине. Форвард "Ювентуса" решил остаться в клубе до конца сезона, несмотря на недавнюю покупку Душана Влаховича за 75 миллионов, сообщает Фарбицио Романо. Морату не заинтересовало ни предложение "Арсенала", ни "Тоттенхэма", ни "Барселоны". Аллегри очень доволен таким решением испанца, которого он собирается использовать в паре с Влаховичем.

Álvaro Morata has decided to stay at Juventus until the end of the season. No Arsenal, no Tottenham, no Barça move on #DeadlineDay. ???????? #Juventus



Allegri wants him to stay and play alongside Dusan Vlahović. Álvaro se queda. pic.twitter.com/L5M5L6UYdI