Один из лучших форвардов Бунды уехал в АПЛ, Эриксен наконец трудоустрился. Дедлайн зимнего трансферного окна

Конфуций говорил: "Я не видел, чтобы люди любили добро так же, как Онлайн дедлайна на UA-Футбол". Поэтому мы дружной редакцией нашего сайта решили снова провести текстовую трансляцию всех главных событий на западноевропейском футбольном рынке в его последний день. Только самые главные трансферы и только подтверждённые слухи о переходах игроков мы для вас собираем в одном материале.

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Когда закрывается трансферное окно?

Германия - 31 января

Италия - 31 января

Испания - 31 января

Англия - 31 января

Франция - 1 февраля

Украина - 2 марта

Онлайн трансферного дедлайна

14:19. Брайан Хиль продолжит сезон в "Валенсии". 20-летний вингер "Тоттехэма" провёл на поле всего 89 минут в АПЛ этого сезон, поэтому спустя полгода после своего 25-миллионного перехода возвращается в Испанию. Об аренде официально объявят днём, никаких опций выкупа у "Валенсии" не будет.

14:09. Обамеянг приземлился в Каталонии! Кажется, переходу уже ничего не помешает. "Барселона" договорилась с "Арсеналом" о выплате зарплаты габонца, и в ближайшее время он будет представлен на "Камп Ноу". Забавно, любителю поиграть во владение Артете Обама не пригодился, зато понадобился Хави, воскресителю тики-таки. "Барса" не перестаёт удивлять.

13:55. Донни ван де Бек вернется в футбол! После 18 месяцев полирования лавки МЮ голландец отправится в аренду в "Эвертон" до конца сезона. Инициатором сделки стал новый босс "ирисок" Фрэнк Лэмпард, реинкарнацией которого можно считать ван де Бека, также строящего игру вокруг своевременных подключений в штрафную. Медицинский тест уже пройден, все бумаги скоро будут подписаны. "Эвертон" будет целиком платить ЗП Донни, пункт о выкупе в договоре не предусмотрен.

13:40. "Вест Хэм" ведёт переговоры по Дарвину Нуньесу из "Бенфики", сообщает Daily Mail. Многие докучают, мол "молотки" загубили Ярмоленко, зато могут помочь другому украинцу… подписав его конкурента. Цена вопроса – 45 миллионов фунтов. И тогда уругвайский прессинг-форварда окажется в банде Дэвида Мойеса, а Яремчук, вероятно, станет главным форвардом "орлов".

13:25. "Бернли" демонстрирует, как надо работать на рынке. Сначала слили за тридцатку млн Криса Вуда в "Ньюкасл". Фамилия 30-летнего австралийца ему прекрасно подходит, если взглянуть на его технику. А вместо него взяли на год младшего Вута Вегорста у "Вольфсбурга" всего за 15 миллионов евро. Здоровяк (197 см) провёл в Бундеслиге 3,5 года и всегда забивал 15+ голов в чемпионате (17 мячей в сезоне 18/19, 16 голов в 19/20 и 20 в прошлой кампании). Отличная сделка.

???? We are delighted to confirm the arrival of Dutch International Wout Weghorst on a three-and-a-half-year deal.



Welkom bij Burnley, Wout! ????????#WelcomeWout | #UTC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 31, 2022

13:10. Ндомбеле возвращается во Францию. Конте вслед за Моуриньо разочаровался в полузащитнике, поэтому "Тоттенхэм" отпустил Танги в аренду до конца сезона в "Лион". Ндомбеле уже проходит медобследование в новом-старом клубе, сообщает небезызвестный Фарбицио Романо. Напомним, в 2019-м "ткачи" выручили за хавбека 60 млн евро. В "Лионе" Ндомбеле заменит Бруно Гимараеса, рекордного новичка "Ньюкасла".

12:57. Кулусевски уже хочет обратно. "Тоттенхэм" ещё не успел объявить об аренде вингера из "Ювентуса", как тот высказался о желании вернуться в Турин. В аэропорту перед вылетом в Англию швед сказал журналистам: «Мне все нравилось здесь, надеюсь, что вернусь однажды». "Шпоры" арендуют Кулусевски за 5 млн евро с обязательным выкупом за 35 млн в случае выхода в ЛЧ, вместе с ним в Лондон летит полузащитник Родриго Бентанкур. Спасибо спортдиру ТТХ Фабио Паратичи, набравшего бойцов в своём бывшем клубе. Правда, на кого Паратичи работает в данный момент, пока неясно.

12:47. "Ньюкасл" продолжает бомбить в зимнее ТО. "Сороки" близки к подписанию левого фулбека "Виллы" Мэтта Таргетта, а вдобавок к нему хотят взять ещё и Уго Экитике. 19-летний вундеркинд забил 8 голов в этой кампании Лиги 1, поэтому 20 млн фунтов + бонусы выглядят не такой уж большой суммой. Если оба окажутся на "Сент-Джеймс Парк", то станут 5-м и 6-м зимним новичком "Ньюкасла", а их расходы за месяц превысят 100 млн фунтов.

12:30. "Барселона" только было планировала пройти путь очищения, как сорвалась на очередном сомнительном трансфере. Сначала 55-миллионный Ферран Торрес и качок Адама Траоре, а теперь вот скандальный Обамеянг. Sky Sports вещает, что каталонцы ведут переговоры с "Арсеналом" об аренде габонца до конца сезона. "Барса" не хочет платить ему всю зарплату, но если "канониры" пойдут навстречу, то Обама окажется на "Камп Ноу".

12:18. "Бенфика" выставила Яремчука на трансфер? Во всяком случае, об этом информирует португальское Correio da Manhã. Непонятно, чем украинец успел не угодить "орлам" в Лиссабоне (6 голов в 13 матчах чемпионата), но те готовы с ним расстаться за те же 17 млн евро, за которые он был подписан полгода назад. Одним из претендентов на игрока является "Эвертон", где Яремчук снова сможет орать на Миколенко за неудачные подачи.

12:08. Кристиан Эриксен вернулся в АПЛ. Бывшую прессинг-машину Маурисио Почеттино приютил "Брентфорд", подписав с 29-летним плеймейкером контракт до конца нынешнего сезона. За Эриксена радостно после того жуткого падения на ЕВРО и последующего 7-месячного простоя. Но потянет ли он нагрузки в одной из самых интенсивных команд АПЛ на фоне проблем с сердцем – большой вопрос.