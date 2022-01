Один из лучших форвардов Бунды уехал в АПЛ, Эриксен наконец трудоустрился. Дедлайн зимнего трансферного окна

Конфуций говорил: "Я не видел, чтобы люди любили добро так же, как Онлайн дедлайна на UA-Футбол". Поэтому мы дружной редакцией нашего сайта решили снова провести текстовую трансляцию всех главных событий на западноевропейском футбольном рынке в его последний день. Только самые главные трансферы и только подтверждённые слухи о переходах игроков мы для вас собираем в одном материале.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия - 31 января

Италия - 31 января

Испания - 31 января

Англия - 31 января

Франция - 1 февраля

Украина - 2 марта

14:19. Брайан Хиль продолжит сезон в "Валенсии". 20-летний вингер "Тоттехэма" провёл на поле всего 89 минут в АПЛ этого сезон, поэтому спустя полгода после своего 25-миллионного перехода возвращается в Испанию. Об аренде официально объявят днём, никаких опций выкупа у "Валенсии" не будет.

14:09. Обамеянг приземлился в Каталонии! Кажется, переходу уже ничего не помешает. "Барселона" договорилась с "Арсеналом" о выплате зарплаты габонца, и в ближайшее время он будет представлен на "Камп Ноу". Забавно, любителю поиграть во владение Артете Обама не пригодился, зато понадобился Хави, воскресителю тики-таки. "Барса" не перестаёт удивлять.

13:55. Донни ван де Бек вернется в футбол! После 18 месяцев полирования лавки МЮ голландец отправится в аренду в "Эвертон" до конца сезона. Инициатором сделки стал новый босс "ирисок" Фрэнк Лэмпард, реинкарнацией которого можно считать ван де Бека, также строящего игру вокруг своевременных подключений в штрафную. Медицинский тест уже пройден, все бумаги скоро будут подписаны. "Эвертон" будет целиком платить ЗП Донни, пункт о выкупе в договоре не предусмотрен.

13:40. "Вест Хэм" ведёт переговоры по Дарвину Нуньесу из "Бенфики", сообщает Daily Mail. Многие докучают, мол "молотки" загубили Ярмоленко, зато могут помочь другому украинцу… подписав его конкурента. Цена вопроса – 45 миллионов фунтов. И тогда уругвайский прессинг-форварда окажется в банде Дэвида Мойеса, а Яремчук, вероятно, станет главным форвардом "орлов".

13:25. "Бернли" демонстрирует, как надо работать на рынке. Сначала слили за тридцатку млн Криса Вуда в "Ньюкасл". Фамилия 30-летнего австралийца ему прекрасно подходит, если взглянуть на его технику. А вместо него взяли на год младшего Вута Вегорста у "Вольфсбурга" всего за 15 миллионов евро. Здоровяк (197 см) провёл в Бундеслиге 3,5 года и всегда забивал 15+ голов в чемпионате (17 мячей в сезоне 18/19, 16 голов в 19/20 и 20 в прошлой кампании). Отличная сделка.

