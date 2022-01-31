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Эвертон интересуется форвардом Реала

Англия
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Йович может сменить клубную прописку

Эвертон интересуется форвардом Реала

Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович входит в сферу интересов "Эвертона", который планирует арендовать сербского футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом пишет Telegraph.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Йович провёл 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, 24-летний футболист перешёл в мадридский "Реал" из "Айнтрахта" летом 2019 года за € 63 млн.

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В статье: Реал (Мадрид) Эвертон Лука Йович
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