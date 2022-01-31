Лэмпард - главный тренер Эвертона

Новым главным тренером "Эвертона" назначен Фрэнк Лэмпард, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, Лэмпард находился без работы с января 2021 года, когда он был уволен из "Челси". Свою тренерскую карьеру экс-футболист "Челси" начинал в Чемпионшипе с "Дерби Каунти".

"Эвертон" в 20 матчах набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.