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Лэмпард - главный тренер Эвертона

Англия
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Фрэнк опробует свои силы в английском клубе

Лэмпард - главный тренер Эвертона

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Новым главным тренером "Эвертона" назначен Фрэнк Лэмпард, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, Лэмпард находился без работы с января 2021 года, когда он был уволен из "Челси". Свою тренерскую карьеру экс-футболист "Челси" начинал в Чемпионшипе с "Дерби Каунти".

"Эвертон" в 20 матчах набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон
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