Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рангник согласился продать Лингарда в зимнее трансферное окно
Футболист может отправиться в Вест Хэм
31 января, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард провел личную встречу с главным тренером команды Ральфом Рангником.
По информации Sky Sport, немец дал свое согласие на уход Лингарда в зимнее трансферное окно. Окончательное решение по трансферу игрока теперь находится в руках правления "МЮ".
По информации источника, "Ньюкасл" и "Вест Хэм" пытаются подписать 29-летнего полузащитника на правах аренды.
Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне футболист забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за "МЮ".
Популярное сейчас
- Любимый ученик де Дзерби | Мудрик становится основным в Шахтере
- Чтобы сплотиться. Тренер женской команды Райо предлагал ассистентам "вместе трахнуть девушку"
- СМИ: Цыганков отклонил вариант с арендой во французский клуб
- Официально: Кристиан Эриксен вернулся в АПЛ
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО