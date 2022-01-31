Рангник согласился продать Лингарда в зимнее трансферное окно

31 января, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард провел личную встречу с главным тренером команды Ральфом Рангником.

По информации Sky Sport, немец дал свое согласие на уход Лингарда в зимнее трансферное окно. Окончательное решение по трансферу игрока теперь находится в руках правления "МЮ".

По информации источника, "Ньюкасл" и "Вест Хэм" пытаются подписать 29-летнего полузащитника на правах аренды.

Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за "МЮ".