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Официально: Тоттенхэм подписал сразу двух игроков Ювентуса

Англия
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Оптовая закупка Кулусевски и Бентанкура

Официально: Тоттенхэм подписал сразу двух игроков Ювентуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий и полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски и Родриго Бентанкур переходят в "Тоттенхэм", сообщает твиттер туринцев. Первый едет в аренду с обязательством выкупа, второй подписал полноценный контракт.

Трансфер Родриго Бентанкура оценивается в 19 миллионов евро сразу + 6 миллионов евро бонусами.

Деян Кулусевски отправляется в годичную аренду, которая обойдется "Тоттенхэму" в 10 миллионов евро. Также в соглашении между клубами прописано право выкупа за 35 миллионов, которое может стать обязательством выкупа за 39 млн евро., по достижению некоторых условий.

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В статье: Ювентус (Турин) Тоттенхэм (Лондон) Родриго Бентанкур Деян Кулусевски
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