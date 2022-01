Официально: Тоттенхэм подписал сразу двух игроков Ювентуса

Нападающий и полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски и Родриго Бентанкур переходят в "Тоттенхэм", сообщает твиттер туринцев. Первый едет в аренду с обязательством выкупа, второй подписал полноценный контракт.

Трансфер Родриго Бентанкура оценивается в 19 миллионов евро сразу + 6 миллионов евро бонусами.

Official and confirmed. Rodrigo Bentancur joins Tottenham on a permanent deal, statement confirms. ⚪️???? #THFC Juventus will receive €19m plus €6m add ons, as previously reported here. Boca Juniors will receive 30% of this deal.

Деян Кулусевски отправляется в годичную аренду, которая обойдется "Тоттенхэму" в 10 миллионов евро. Также в соглашении между клубами прописано право выкупа за 35 миллионов, которое может стать обязательством выкупа за 39 млн евро., по достижению некоторых условий.

Dejan Kulusevski-Spurs deal details ⚪️⤵️ #THFC



▪️ €10m loan fee for one year and half loan;



▪️ Obligation to buy for €35m under certain conditions [UCL/appearences];



▪️ Buy option clause available for €35m.



Potential €35m clause would be paid in five installments.