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Официально: Тоттенхэм подписал сразу двух игроков Ювентуса
Оптовая закупка Кулусевски и Бентанкура
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий и полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски и Родриго Бентанкур переходят в "Тоттенхэм", сообщает твиттер туринцев. Первый едет в аренду с обязательством выкупа, второй подписал полноценный контракт.
UFFICIALE | Rodrigo #Bentancur passa al Tottenham @SpursOfficial.— JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022
Grazie di tutto e buona fortuna, Rodrigo ????????
Трансфер Родриго Бентанкура оценивается в 19 миллионов евро сразу + 6 миллионов евро бонусами.
Official and confirmed. Rodrigo Bentancur joins Tottenham on a permanent deal, statement confirms. ⚪️???? #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022
Juventus will receive €19m plus €6m add ons, as previously reported here. Boca Juniors will receive 30% of this deal.
Деян Кулусевски отправляется в годичную аренду, которая обойдется "Тоттенхэму" в 10 миллионов евро. Также в соглашении между клубами прописано право выкупа за 35 миллионов, которое может стать обязательством выкупа за 39 млн евро., по достижению некоторых условий.
Dejan Kulusevski-Spurs deal details ⚪️⤵️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022
▪️ €10m loan fee for one year and half loan;
▪️ Obligation to buy for €35m under certain conditions [UCL/appearences];
▪️ Buy option clause available for €35m.
Potential €35m clause would be paid in five installments.
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