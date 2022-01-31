Гринвуд остается под арестом. МЮ удалил все товары с его упоминанием с сайта

Полиция продлила пребывание нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда под стражей, сообщает BBC. Правоохранительным органам нужно больше времени на допрос предполагаемого насильника.

Девушка нападающего Харриет Робсон в воскресенье 30 января выложила фото побоев и аудио принуждения к сексу со стороны Мэйсона, обвинив его в насилии.

"Манчестер Юнайтед" отстранил 20-летнего игрока от тренировок и игр. Игрока арестовали правоохранительные органы.

Также на сайте клуба стали недоступны для приобретения товары с фамилией игрока, несмотря на наличие профиля футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает таланта в 50 миллионов. В этом сезоне он провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.