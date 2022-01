Официально: Брайан Хиль – игрок Валенсии

Вингер "Тоттенхэма" Брайан Хиль перешел на правах аренды в "Валенсию", сообщает клубный твиттер испанцев. Краткосрочное соглашение на полгода без права выкупа и продления аренды.

