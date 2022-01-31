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Официально: Брайан Хиль – игрок Валенсии

Англия
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Аренда из Тоттенхэма на полгода

Официально: Брайан Хиль – игрок Валенсии

Фото: valenciacf.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Вингер "Тоттенхэма" Брайан Хиль перешел на правах аренды в "Валенсию", сообщает клубный твиттер испанцев. Краткосрочное соглашение на полгода без права выкупа и продления аренды.

В этом сезоне полузащитник выходил на поле в футболке "Тоттенхэма" 20 раз, но не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 28 миллионов евро.

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В статье: Валенсия (Испания) Тоттенхэм (Лондон) Брайан Хиль
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