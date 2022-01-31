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Официально: Брайан Хиль – игрок Валенсии
Аренда из Тоттенхэма на полгода
Фото: valenciacf.com / Автор: неизвестен
Вингер "Тоттенхэма" Брайан Хиль перешел на правах аренды в "Валенсию", сообщает клубный твиттер испанцев. Краткосрочное соглашение на полгода без права выкупа и продления аренды.
????????♂️ @OliverPhelps has a new accomplice for his mischief ???????? pic.twitter.com/lknOXXLqZD— Valencia CF (@valenciacf_en) January 31, 2022
В этом сезоне полузащитник выходил на поле в футболке "Тоттенхэма" 20 раз, но не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 28 миллионов евро.
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