Официально: Брайан Хиль – игрок Валенсии

Вингер "Тоттенхэма" Брайан Хиль перешел на правах аренды в "Валенсию", сообщает клубный твиттер испанцев. Краткосрочное соглашение на полгода без права выкупа и продления аренды.

????????‍♂️ @OliverPhelps has a new accomplice for his mischief ???????? pic.twitter.com/lknOXXLqZD — Valencia CF (@valenciacf_en) January 31, 2022

В этом сезоне полузащитник выходил на поле в футболке "Тоттенхэма" 20 раз, но не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 28 миллионов евро.