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Барселона аннулировала медосмотр Обамеянга
Клубные врачи уходят с работы
Фото: arsenal.com / Автор: неизвестен
"Барселона" аннулировала результаты медосмотра нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянга, сообщает журналист Хосеп Сольдадо Гомес. Футболист остается в городе и ждет новостей.
ULTIMA HORA! El Barça anula la revisión médica de Aubameyang. Los médicos del Hospital de Barcelona se van. @JugoneslaSexta— Josep Soldado Gómez (@JosepSoldado) January 31, 2022
Сообщается, что клубные врачи покидают местную клинику.
Также ранее журналисту Кике Иглесиасу президент клуба Жоан Лапорта заявил: "У нас еще есть варианты. Мы работаем над этим и будем работать до последней минуты".
Barcelona president Joan Laporta: “We’ve still options open. We’re working on it - and we will until the last minute”, he told @qiglesias. ???????? #FCB #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022
Известно, что Обамеянг присоединится к клубу только если Дембеле уйдет. Текущая зарплатная ведомость не позволяет "Барселоне" подписать Габонца.
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