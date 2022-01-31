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Барселона аннулировала медосмотр Обамеянга

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Клубные врачи уходят с работы

Барселона аннулировала медосмотр Обамеянга

Фото: arsenal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" аннулировала результаты медосмотра нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянга, сообщает журналист Хосеп Сольдадо Гомес. Футболист остается в городе и ждет новостей.

Сообщается, что клубные врачи покидают местную клинику.

Также ранее журналисту Кике Иглесиасу президент клуба Жоан Лапорта заявил: "У нас еще есть варианты. Мы работаем над этим и будем работать до последней минуты".

Известно, что Обамеянг присоединится к клубу только если Дембеле уйдет. Текущая зарплатная ведомость не позволяет "Барселоне" подписать Габонца.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (16)
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 21:19
Честно говоря я уже отказываюсь, шо-либо понимать, шо происходит в Барсе. Это, какой-то корабль уродов блъ... театр абсурда... пандемия маразма... Это полный пздц товарищи. Зачем же так издеваться блъ..
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+1
0
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NORDOS
31.01.2022 в 21:20
звучить як тост
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-3
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 21:24
та пошёл ты...
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.01.2022 в 21:29
Олег, не принимай близко к сердцу эти новости. Им же ( журналистам всяким) кушать хочется, а кроме попи***ть они больше ничего не могут. Вон пример желтопузый. Слова: « Это полный пздц товарищи» были первыми, которые промычал его папка, когда увидел, что они с мамкой родили. Вот это ппдц не повезло людям. )
+1
0
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NORDOS
31.01.2022 в 21:29
а шо такоє? президента-клоуна ти вибрав, а тут барса в кінці трансферного вікна зробила номер на біс, який ніхто не чекав, як в 95 кварталі
0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
31.01.2022 в 21:28
Да что, места в зарплатной ведомости как не было, так и нет. Тут почти как в Простоквашино, "чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать что-нибудь ненужное" Ну или заставить кого-то платить зарплату вместо Барселоны
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.01.2022 в 21:31
А нужно ли то, что приезжало в Барселону сегодня утром?
0
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hardcorepwnz (Украина)
31.01.2022 в 21:32
Ну Обама конечно покруче нападающий, чем Люк Де Йонг. По крайней мере, раньше был. Только это опять конфликтный чувак, тут вон от Дембеле избавиться не могут. Я так понимаю, если избавятся за ночь, то и Обаму подпишут.
0
0
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Serega1111 (Киев)
31.01.2022 в 20:41
Надеюсь Обамеянг летал в Испанию за счет Барсы
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
31.01.2022 в 20:38
Похоже у Барселоны и Шевченко один и тот же пиарщик:)))
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+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
31.01.2022 в 20:31
Что-то сложно понять, что происходит. Наверное это какая-то шифровка специально для болельщиков Барсы.
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+2
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.01.2022 в 21:06
Это нормально. Месси съездил домой суши покушать, а некоторые уже точно знают, что он возвращается.)
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+3
-1
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 21:13
Та мы сами в ах.уе.
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+1
0
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NORDOS
31.01.2022 в 21:17
привіт, ідіоти класно вас свої ж поімєлі
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0
-2
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Serega1111 (Киев)
31.01.2022 в 20:28
Клоуны
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+3
-3
Algrab (Костопiль)
31.01.2022 в 20:23
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+4
-2


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