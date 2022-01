Барселона аннулировала медосмотр Обамеянга

"Барселона" аннулировала результаты медосмотра нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянга, сообщает журналист Хосеп Сольдадо Гомес. Футболист остается в городе и ждет новостей.

Сообщается, что клубные врачи покидают местную клинику.

Также ранее журналисту Кике Иглесиасу президент клуба Жоан Лапорта заявил: "У нас еще есть варианты. Мы работаем над этим и будем работать до последней минуты".

Barcelona president Joan Laporta: “We’ve still options open. We’re working on it - and we will until the last minute”, he told @qiglesias. ???????? #FCB #DeadlineDay